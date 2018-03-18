Rusya’nın Londra Büyükelçisi: Bu tür şeyleri affetmeyiz

Rus diplomat, Rusya'ya sürekli olarak suçlamalar yönelten Londra'nın Skripal davasıyla ilgili hala herhangi bir kanıt sunmadığını da sözlerine ekledi.
Rusya’nın Londra Büyükelçisi Aleksandr Yakovenko, Moskova’nın eski Rus ajan Sergey Skripal’in zehirlenmesi davası ile ilgili Londra’nın sergilediği tavrı unutmayacağını söyledi.
Rus diplomat, Rusya'ya sürekli olarak suçlamalar yönelten Londra'nın Skripal davasıyla ilgili hala herhangi bir kanıt sunmadığını da sözlerine ekledi.
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