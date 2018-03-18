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    Rusya’nın AB Daimi Temsilcisi Vladimir Çijov

    Rus elçi, eski casusu zehirleyen madde için İngiliz laboratuvarını işaret etti

    © AFP 2018/ JOHN THYS
    Rusya
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    Rusya’nın AB elçisi Vladimir Çijov, eski Rus çifte casus Sergey Skripal ile kızı Yuliya’nın zehirlenmesi için kullanıldığı söylenen ‘Noviçok’ isimli sinir gazının üretildiği yerin, İngiliz Porton Down laburatuvarı olabileceğini söyledi.

    Sergei Skripal ile kızı Yuliya Salisbury'de zehirlendi, olay yeri incelemesi
    © REUTERS/ Henry Nicholls
    Rusya, Yuliya Skripal’in zehirlenmesi ve Nikolay Gluşkov’un ölümü ile ilgili dava açtı
    Çijov BBC’ye verdiği röportajda, eski Rus casus Skripal ile kızının İngiltere topraklarında zehirlenmesiyle Rusya’nın hiçbir ilgisi olmadığını vurguladı.

    Çijov Rus askeri istihbaratında çalıştığı dönemde İngiliz dış istihbarat servisi MI6’ya bilgi sızdıran Skripal’den, ‘hain olarak bahsedilmesinin haklı sebepleri olduğunu fakat hukuki açıdan Rusya’nın devlet olarak eski casusla bir alıp veremediğinin olmadığını’ söyledi.

    Rus elçi ayrıca, eski casusla kızının 4 Mart’ta bilinçlerini kaybetmiş bir biçimde bulundukları Salisbury kentinin Porton Down laboratuvarından sadece 12 kilometre uzakta olduğunu belirtti.

    ​Sinir gazının Salisbury’ye nasıl gelmiş olabileceği yönündeki bir soru karşında Rus elçi şunları söyledi: “Elinizde bir sinir gazı olduğunda, onu laboratuvarlarınızda tuttuğunuz belirli numuneler ile kontrol edersiniz. Porton Down da, hepimizin bildiği gibi, İngiltere’de kimyasal silah araştırmasıyla ilgilenen en büyük askeri tesis.”

    Diğer taraftan Çijov, İngiltere’nin elinde sinir gazı olduğunu ima eden ilk Rus yetkili değil. Zira istihbarat servisi FSB’nın eski direktörü Sergey Stepaşin de bir ülkenin bir sinir gazını doğrulayabilmesinin, sadece bu ülkenin söz konusu sinir gazına sahip olması ile mümkün olabileceğini belirtmişti.

    RUSYA 1992'DEN BU YANA KİMYASAL SİLAH ÜRETMİYOR, STOKLARIN TAMAMI GEÇEN YIL İMHA EDİLMİŞTİ

    Rusya, kimyasal silah üretmeyi 1992’de bırakmış ve elindeki stokları tamamını imha etmeyi geçen yıl tamamlamıştı.

    Sergey Skripal
    © AP Photo/ Andrew Matthews
    Rusya-İngiltere krizinin merkezindeki Noviçok sinir gazı hakkında bilinmesi gerekenler
    ‘Noviçok’ isimli sinir gazı grubu, Rus çifte ajan Skripal ile kızı Yuliya’nın İngiltere’nin Salisbury kentinde zehirlenmesi yüzünden Londra ile Moskova arasında yaşanan diplomatik krizin merkezinde yer alıyor.

    Zira İngiliz Başbakan Theresa May, Skripal ile kızının komaya girmesiyle sonuçlanan zehirlenme olayına ‘Noviçok’ isimli sinir gazı grubuna giren bir maddenin sebep olduğunu söylemişti. May ayrıca, olaydan doğrudan Moskova’yı sorumlu tutmuş fakat suçlamasına ilişkin kanıt sunmamıştı.

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    Etiketler:
    kimyasal silah, MI6, BBC, Sergey Skripal, Vladimir Çijov, İngiltere, Rusya
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