Türkiye'de 5.5 bini aşkın Rusya vatandaşı Rusya devlet başkanlığı seçimlerine katıldı

Sputnik'e konuşan Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği Basın Ataşesi İrina Kasimova, konuyla ilgili açıklamasında, "Erken oylama da dikkate alındığında Büyükelçiliğin seçim bölgesindeki katılım 1200 kişiyi geçti" ifadelerini kullandı.
ANTALYA'DA 2 BİN KİŞİLİK KATILIM
Rogoza, "Oy kullanma işlemlerine sorumlulukla yaklaşan Rus turistler ve Antalya'da sürekli oturan Ruslar vardı. Seçimler vatansever bir atmosferde, resmi tören şeklinde gerçekleşti. İnsanlar, ülkemizin geleceğini seçtiklerinin bilinci içerisindeydi. Alanya ve Kemer'de yapılan erken oylama da dikkate alındığında bölgemizde seçimlere yaklaşık 2000 kişi katıldı" diye konuştu.
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TRABZON'DA YAPILAN OYLAMA OLAYSIZ GEÇTİ
Rusya'nın Trabzon Konsolosu İldar Nasibullin, kentte açılan seçim sandığında herhangi bir olayın yaşanmadığını açıkladı. Nasibullin, "Her şey sakin geçti, katılım oranı, 2016'daki Duma seçimlerine göre iki kat fazlaydı, toplam 85 kişi oy kullandı" ifadelerini kullandı.
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