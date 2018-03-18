Türkiye'de 5.5 bini aşkın Rusya vatandaşı Rusya devlet başkanlığı seçimlerine katıldı

Sputnik'e konuşan Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği Basın Ataşesi İrina Kasimova, konuyla ilgili açıklamasında, "Erken oylama da dikkate alındığında Büyükelçiliğin seçim bölgesindeki katılım 1200 kişiyi geçti" ifadelerini kullandı.

ANTALYA'DA 2 BİN KİŞİLİK KATILIM

© Sputnik/ Atakan Şalcıoğlu İstanbul’daki Rusya vatandaşları da sandık başında

Diğer yandan Rusya'nın Antalya Başkonsolosu Oleg Rogoza, bu bölgedeki Rusya vatandaşlarının aktif bir şekilde oy kullanma işlemlerine katıldıklarını ifade etti.

Rogoza, "Oy kullanma işlemlerine sorumlulukla yaklaşan Rus turistler ve Antalya'da sürekli oturan Ruslar vardı. Seçimler vatansever bir atmosferde, resmi tören şeklinde gerçekleşti. İnsanlar, ülkemizin geleceğini seçtiklerinin bilinci içerisindeydi. Alanya ve Kemer'de yapılan erken oylama da dikkate alındığında bölgemizde seçimlere yaklaşık 2000 kişi katıldı" diye konuştu.

İSTANBUL'DA ÖN VERİLERE GÖRE 2 BİN 302 KİŞİ OY KULLANDI

© Sputnik/ Hüseyin Hayatsever Ankara'daki Rusya vatandaşları devlet başkanlığı seçimleri için sandık başında

Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğu Sözcüsü Sergey Losev ise kentteki seçimlerin olumlu geçtiğini belirtti. Losev, "Olaylar ve provokasyonlar yaşanmadı. Ön verilere göre burada 2 bin 302 kişi oy kullandı" açıklamasında bulundu.

TRABZON'DA YAPILAN OYLAMA OLAYSIZ GEÇTİ

Rusya'nın Trabzon Konsolosu İldar Nasibullin, kentte açılan seçim sandığında herhangi bir olayın yaşanmadığını açıkladı. Nasibullin, "Her şey sakin geçti, katılım oranı, 2016'daki Duma seçimlerine göre iki kat fazlaydı, toplam 85 kişi oy kullandı" ifadelerini kullandı.