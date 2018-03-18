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    Signatures in support of Vladimir Putin as a candidate in the 2018 presidential election are submitted to Central Election Commission of Russian Federation

    Türkiye'de 5.5 bini aşkın Rusya vatandaşı Rusya devlet başkanlığı seçimlerine katıldı

    © Sputnik/ Grigoriy Sisoev
    Rusya
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    Konu:
    2018 Rusya devlet başkanlığı seçimleri (35)
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    Türkiye genelinde 5.5 binin üzerinde Rusya vatandaşının Rusya devlet başkanlığı seçimlerinde oylarını kullandığı bildirildi.

    Sputnik'e konuşan Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği Basın Ataşesi İrina Kasimova, konuyla ilgili açıklamasında, "Erken oylama da dikkate alındığında Büyükelçiliğin seçim bölgesindeki katılım 1200 kişiyi geçti" ifadelerini kullandı.

    ANTALYA'DA 2 BİN KİŞİLİK KATILIM

    İstanbul’daki Rusya vatandaşları sandık başında
    © Sputnik/ Atakan Şalcıoğlu
    İstanbul’daki Rusya vatandaşları da sandık başında
    Diğer yandan Rusya'nın Antalya Başkonsolosu Oleg Rogoza, bu bölgedeki Rusya vatandaşlarının aktif bir şekilde oy kullanma işlemlerine katıldıklarını ifade etti.

    Rogoza, "Oy kullanma işlemlerine sorumlulukla yaklaşan Rus turistler ve Antalya'da sürekli oturan Ruslar vardı. Seçimler vatansever bir atmosferde, resmi tören şeklinde gerçekleşti. İnsanlar, ülkemizin geleceğini seçtiklerinin bilinci içerisindeydi. Alanya ve Kemer'de yapılan erken oylama da dikkate alındığında bölgemizde seçimlere yaklaşık 2000 kişi katıldı" diye konuştu.

    İSTANBUL'DA ÖN VERİLERE GÖRE 2 BİN 302 KİŞİ OY KULLANDI

    Ankara'daki Rusya vatandaşları devlet başkanlığı seçimleri için sandık başında
    © Sputnik/ Hüseyin Hayatsever
    Ankara'daki Rusya vatandaşları devlet başkanlığı seçimleri için sandık başında
    Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğu Sözcüsü Sergey Losev ise kentteki seçimlerin olumlu geçtiğini belirtti. Losev, "Olaylar ve provokasyonlar yaşanmadı. Ön verilere göre burada 2 bin 302 kişi oy kullandı" açıklamasında bulundu.

    TRABZON'DA YAPILAN OYLAMA OLAYSIZ GEÇTİ

    Rusya'nın Trabzon Konsolosu İldar Nasibullin, kentte açılan seçim sandığında herhangi bir olayın yaşanmadığını açıkladı. Nasibullin, "Her şey sakin geçti, katılım oranı, 2016'daki Duma seçimlerine göre iki kat fazlaydı, toplam 85 kişi oy kullandı" ifadelerini kullandı.

    Konu:
    2018 Rusya devlet başkanlığı seçimleri (35)

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    Etiketler:
    Türkiye, Rusya
    Topluluk kurallarıTartışma
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