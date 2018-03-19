Peskov: Seçim sonuçlarının İngiltere'yle gerginlikle ilgilisi yok, halk Putin'in gelişim planları etrafında birleşti

Rusya'da dün gerçekleştirilen ve Devlet Başkanı Vladimir Putin'in açık ara galip olduğu seçimlerle ilgili konuşan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, İngiltere dahil Batılı ülkelerle ilişkilerin gerginleşmesinin seçim sonucuyla ilgisi olmadığını belirtti. Peskov, halkın Putin'in Rusya'nın gelişimine yönelik planları etrafında birleştiğini söyledi.

© AFP 2018/ Mladen ANTONOV Rusya'da Putin'in zaferiyle biten seçimlerin resmi ön sonuçları açıklandı

Gazetecilere konuşan Peskov, İngiltere'nin eski Rus ajan Sergey Skripal ve kızının zehirlenmesine ilişkin yönelttiği suçlamalar ve diğer Batılı ülkeler ile gerginliğinin seçim sonuçlarına etki edip etmediği yönündeki soruya yanıt verdi.

'HALK AZAMİ DÜZEYDE BİRLEŞMİŞ DURUMDA'

Peskov "Biliyorsunuz ki halk yeterince birleşmiş, azami düzeyde birleşmiş durumda. Bu birleşme birilerinin saldırıları nedeniyle değil, ülkemizin daha da gelişmesi çerçevesinde gerçekleşti. Seçim sonuçları da bunu çok açık biçimde gösteriyor" dedi.

'DIŞARIDA OLANLAR PUTİN'İN PLANLARINI ETKİLEMEZ'

Peskov, uluslararası arenada olanların Putin'in Federal Meclis konuşmasında belirttiği Rusya'nın gelişimine yönelik planlarını da etkilemeyeceğini söyledi.

Peskov "Böyle planların olması Putin'in Rusya'nın mevcut potansiyeli ve imkanları üzerinden daha fazla gelişmesine odaklı olduğunu gösteriyor" ifadesini kullandı.

Herhangi bir kriz durumunun Rusya'nın içişlerine etki etmesinin pek ihtimal dahilinde olmadığını vurgulayan Peskov Putin'in Rusya'nın gelişimine yönelik planlarının düzgün, anlaşılır, tutarlı ve etkileyici olduğunu ifade etti.

'BAŞKA ÜLKELERLE SORUNLARIN HÜKÜMETİN KURULMASI ÜZERİNDE ETKİSİ OLMAZ'

Peskov, başka ülkelerle sorunların hükümetin kurulması üzerinde etkisi olmayacağını ifade etti. Putin dünkü seçimde oyların yüzde 76.66'sını aldı. Bu, 56 milyon 206 bin 514 seçmenin Putin'e oy verdiği anlamına geliyor.