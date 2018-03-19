Peskov: İngiltere hesap verecek, ya kanıt gösterecek ya da özür dileyecek

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, İngiltere topraklarında bir çeşit sinir gazı ile zehirlenip komaya giren eski Rus çifte casus Sergey Skripal ile kızı Yuliya'nın başına gelenler konusunda Moskova'yı işaret eden Londra'nın, eninde sonunda dayanağı olmayan bu suçlamasının hesabını vermek zorunda kalacağını söyledi.

© REUTERS/ Mukhtar Kholdorbekov Lavrov: Batı basını Skripal olayını dürüstçe aydınlatmıyor

Peskov bugünkü basın toplantısında, İngiltere'nin Salisbury kentinde 4 Mart'ta zehirlenen Skripal ve kızı hakkında aldığı bir soru karşısında şu ifadeleri kullandı: "Gene söylüyorum: İngiltere'nin, dayanağı olmayan bu suçlamalarının hesabını eninde sonunda vermesi gerekecek. Ya bu suçlamaları bazı kanıtlarla destekleyecekler ya da gereken özrü dilecekler."

Kremlin Sözcüsü, Londra'nın, Skripal ve kızına yönelik cinayet girişimden Rusya'nın sorumlu olduğu yönündeki iddialarını da 'açıklanması zor, dayanağı olmayan bir iftira' olarak niteledi.

Peskov ayrıca, suçlamalar ardından Moskova ve Londra arasında yaşanan diplomatik krizi tanımlarken, 'Batı ile ilişkilerin kötüleşmesi' ifadesini kullanmayı tercih etmeyeceğini söyledi.

Rusya'da dün düzenlenen devlet başkanlığı seçimlerinin açık ara galibi olan ve altı yıllık dördüncü başkanlık dönemini garantileyen Rus lider Vladimir Putin, seçimlerdeki zaferinin kesinleşmesi ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, İngiltere'deki cinayet girişiminin ardında Rusya'nın olduğunu düşünmenin 'saçmalık' olduğunu söylemişti.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ise Rusya'nın suçlamaları reddetmesinin 'giderek daha saçma bir hal' aldığını savunmuştu.