'Skripal’in hangi yöntemle zehirlendiği belli oldu'

ABC News televizyonunun İngiliz istihbarat kurumlarından kaynaklara dayandırdığı haberinde, İngiliz yetkililerin Skripal'in kızıyla birlikte kullandığı BMW marka otomobilin havalandırma sistemine yerleştirilen ve oradan aracın içine yayılan zehirli bir toz kullanıldığını düşündükleri kaydedildi.

Habere göre yetkililer, zehirli tozdan en az 30 kişinin daha daha etkilenmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Eski Rus çifte ajan Skripal ve kızı Yuliya, 4 Mart Pazar günü İngiltere'de baygınlık geçirerek yoğun bakıma alınmıştı. İngiltere hükümeti, Skripal'in Rus yapımı sinir gazından zehirlendiğini iddia etmişti.