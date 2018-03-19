Putin yeni başkanlık döneminin önceliklerini açıkladı

Seçim merkezinin kurmaylarıyla bir araya gelen Putin, çalışmaların önceliklerinin Rus ekonomisinde büyümenin sağlanması ve ekonomiye yenilikçi bir nitelik kazandırılması olduğunu söyledi.

Putin, "Tam olarak sağlık, eğitim, sanayi üretim gibi sektörlerde, daha önce de söylediğim gibi, altyapı, ileriye yönelik çalışmalara devam edip vatandaşlarımızın yaşam seviyesini yükseltmek için önemi olan diğer sektörlerde gelişim sağlanacak" diye konuştu.

'EN ÖNEMLİ ŞEY İÇ GÜNDEM'

Rusya'nın savunma ve güvenliği ile ilgili konuların da geri planda kalmayacağını kaydeden Putin, "Bunlar olmadan olmaz. Fakat yine de bizim için en önemli şey, iç gündem" ifadelerini kullandı.

Daha önce Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin'in Rusya'nın gelişimine yönelik planlarının ‘düzgün, anlaşılır, tutarlı ve etkileyici' olduğunu ifade etmişti. Putin'in talimatıyla planların uygulamaya geçirilmesiyle ilgili bir yol haritası hazırlanacak.