Putin, Fransız mevkidaşı Macron ile telefonda görüştü

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir telefon görüşmesi yapan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, eski Rus çifte ajan Sergey Skripal’in zehirlenmesi davasıyla ilgili Rusya’ya yöneltilen suçlamaların kanıtlara dayanmadığına dikkat çekti ve Moskova’nın ortak soruşturmaya katılmaya hazır olduğunu belirtti.

Kremlin basın dairesinden Putin-Macron görüşmesiyle ilgili yapılan açıklamada, "Salisbury olayına değinildi. Rus tarafı, davayla ilgili Rusya'ya yöneltilen suçlamaların kanıtlara dayanmadığına dikkat çekti, olayla ilgili ortak soruşturmaya hazır olduğunu iletti" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca liderlerin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 2401 sayılı kararının uygulanması bağlamında Suriye'deki çözüm süreciyle ilgili konuları ve Minsk anlaşmalarının uygulamaya geçirilmesinin önemine vurgu yaparak Ukrayna'daki krizi ele aldıkları kaydedildi.

MACRON PUTİN'İ KUTLADI

Kremlin, görüşme sırasında Macron'un Putin'i başkanlık seçimlerinde kazandığı zafer dolayısıyla kutladığını ve özellikle de ‘Trianon Diyaloğu' çerçevesinde sivil toplumlar arasındaki işbirliği dâhil, çok yönlü Fransız-Rus işbirliğinin daha da geliştirmesine yönelik ortak çalışmaların devam etmesinden yana olduğunu açıkladı.

Kremlin'in açıklamasında, "Görüşmede ele alınan konularda çeşitli düzeylerde bilgi paylaşımına devam edilmesi kararlaştırıldı" dendi.