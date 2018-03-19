Putin, Fransız mevkidaşı Macron ile telefonda görüştü

Açıklamada ayrıca liderlerin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 2401 sayılı kararının uygulanması bağlamında Suriye'deki çözüm süreciyle ilgili konuları ve Minsk anlaşmalarının uygulamaya geçirilmesinin önemine vurgu yaparak Ukrayna'daki krizi ele aldıkları kaydedildi.
MACRON PUTİN'İ KUTLADI
Kremlin, görüşme sırasında Macron'un Putin'i başkanlık seçimlerinde kazandığı zafer dolayısıyla kutladığını ve özellikle de ‘Trianon Diyaloğu' çerçevesinde sivil toplumlar arasındaki işbirliği dâhil, çok yönlü Fransız-Rus işbirliğinin daha da geliştirmesine yönelik ortak çalışmaların devam etmesinden yana olduğunu açıkladı.
Kremlin'in açıklamasında, "Görüşmede ele alınan konularda çeşitli düzeylerde bilgi paylaşımına devam edilmesi kararlaştırıldı" dendi.
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