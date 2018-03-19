Türkiye, Ruslar için en popüler destinasyon

Rusya’da geçen yıl en fazla rağbet gören dış turizm destinasyonları açıklandı. TurStat’ın açıklamasına göre, geçen yıl Rus turistlerin en fazla ziyaret ettiği ülke Türkiye oldu.

© AA/ Ahmet İzgi Kurtulmuş: Bu yıl 6 milyon Rus turist bekliyoruz

Rusya Federal Devlet İstatistik Kurumu Rosstat'ın verileri temelinde yapılan hesaplamalara göre, geçen yıl yurt dışında tatil yapan Rus sayısı 39 milyon 600 bin olarak gerçekleşti. Bu sayının, 2016 yılına göre yüzde 25 daha fazla olduğu kaydedildi.

Açıklamada, en popüler ülkenin Türkiye olduğu ifade edildi. Geçen yıl 4.5 milyon Rus turistin Türkiye'yi ziyaret ettiği kaydedildi. Bu rakamın, 2016'ya göre 5.7 kat büyüdüğü belirtildi.

Rus turistlerin 2017'de ziyaret ettiği ilk 10 ülke şöyle:

Türkiye (4.52 milyon)

Abhazya (4.34 milyon)

Finlandiya (3.33 milyon)

Kazakistan (2.98 milyon)

Ukrayna (2.28 milyon)

Çin (2 milyon)

Estonya (1.73 milyon)

Polonya (1.23 milyon)

Almanya (1.23 milyon)

Tayland (1.1 milyon)