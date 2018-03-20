Peskov: İngiltere, Skripal olayına dair suçlamalarını kanıtlamalı, biz masumiyetimizi kanıtlamayacağız

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Moskova’nın eski Rus ajanı Sergey Skripal ve kızının zehirlenmesiyle ilgili suçlamalar konusunda masumiyetini kanıtlamasının değil, Londra’nın yönelttiği suçlamaları kanıtlaması gerektiğini söyledi.

© AP Photo/ Andrew Matthews 'Skripal’in hangi yöntemle zehirlendiği belli oldu'

Gazetecilere konuşan Peskov, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Moskova'nın olaya dahil olmadığını kanıtlaması gerektiği yönündeki ifadelerine "İngiltere suçlamalarını kanıtlamalı" sözleriyle cevap verdi.

Peskov, mantıklı davranılması ve öncelikle İngiltere'den suçlamalarıyla ilgili kanıt beklenilmesi gerektiği çağrısı yaptı.

Peskov, Kremlin'in Merkel'in açıklamalarını nasıl değerlendirdiği sorusuna da "Bu açıklamalar elbette umut verici değil" yanıtını verdi.

İngiltere, Skripal ve kızının zehirlenmesi olayından Moskova'yı sorumlu tutmuş ve 23 Rus diplomatın sınırdışı edilmesi kararı almıştı.