Rus Büyükelçi: İngilizlerin vizeler için bekleme süresi iki katına çıkarılabilir

Rus diplomatların İngiltere'den ayrıldığı Stansted Havalimanı'na giden Yakovenko "Doğal olarak bu olay İngilizlere yönelik vizeleri etkileyecek. Vize verme işlemlerindeki gecikme süresinin iki kat arttırılacağını, yani sıradan vizelerin alım süresinin 20 güne çıkarılabileceğini düşünüyorum. Acil vizelerin alınmasının da 7 gün sürebileceğini…" dedi.

Yakovenko, konuyla ilgili bilgileri aktaracaklarını da ekledi.

İngiltere, eski Rus ajan Sergey Skripal ve kızının zehirlenmesinden Rusya'yı sorumlu tutmuş ve bu nedenle 23 Rus diplomatı sınırdışı etme kararı almıştı. Rus diplomatlar bugün İngiltere'den ayrılıyor.