Kremlin: Putin ile Trump arasında telefon görüşmesi gerçekleşti

Kremlin, Rusya’daki seçimlerde bir kez daha galip olan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında telefon görüşmesi gerçekleştiğini bildirdi.

NBC televizyonu, Beyaz Saray yetkilisine dayandırdığı haberinde Rusya'daki seçimlerin ardından Trump ile Putin arasında bugün bir telefon görüşmesinin gerçekleştiğini aktarmıştı.

Kremlin'den yapılan açıklamada, görüşme doğrulanarak Trump'ın Putin'i seçimlerdeki zaferi nedeniyle tebrik ettiği vurgulandı.

Açıklamada "Liderler stratejik istikrar ve uluslararası terörle mücadele de dahil olmak üzere farklı alanlarda ikili ilişkilerin geliştirilmesi gerektiğini belirtti. Taraflar silah yarışının kısıtlanmasına yönelik çabalar konusunda işbirliğinin öneminin altını çizdi" ifadeleri kullanıldı.Açıklamaya göre, Trump ve Putin ekonomik işbirliğinin arttırılmasına değinerek, enerji alanına dikkat verdi.

‘SURİYE KRİZİNE DEĞİNİLDİ'

İkili, görüşmede Suriye ve Ukrayna'daki krize de değindi ve krizlerin en yakın zamanda çözülmesi gerektiğini ifade etti.

Liderler görüşmede Kore yarımadasındaki gerginliğin azalmasından memnuniyet duyduklarını ve durumun diplomatik ve barışçıl yolla çözülmesi yönündeki girişimlerin devam etmesi gerektiğini belirtti.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndaki değişiklikler doğrultusunda ikili ilişkilerin daha da geliştirilmesi yönünde anlaşıldığı belirtilen açıklamada, liderlerin üst düzey bir görüşme gerçekleştirilmesi ihtimali üzerinde durduğu vurgulandı.

Açıklamaya göre, Trump'ın girişimiyle başlatılan görüşme genel anlamda yapıcı ve Rusya ile ABD arasındaki ilişkilerdeki sorunların çözülmesine odaklıydı.