Ryabkov: ABD’yi Şam’a saldırı planlarından şartsız vazgeçmeye çağırıyoruz

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD’yi Suriye hükümet güçleri ve Şam’a saldırı planlarından şartsız olarak vazgeçmeye çağırdıklarını belirtti.

Rus medyasına konuşan Ryabkov, "Bu planlardan şartsız olarak vazgeçilmesi gerektiği yönünde ABD tarafını uyardık ve uyarmaya devam ediyoruz. Yaklaşık bir yıl önce Şayrat hava üssüne yapıldığı türünden tüm yasadışı güç kullanımı, BM Anlaşması'nın ilgili madde uyarınca bağımsız ülkeye karşı saldırganlık eylemi olur" dedi.

'GEÇMİŞTE DEFALARCA SÖYLEDİK'

Şam'ın kimyasal silah kullandığı yönündeki tiyatro oyunlarının devam edebileceğini söyleyen Ryabkov, bu durumun Rusya'yı tedirgin ettiğini kaydederek şunu dedi:

"Geçmişte de bunun yapıldığını defalarca söyledik. Tiyatro oyunları devam etti ve özellikle Suriye hükümet güçlerinin Doğu Guta'daki terör gruplarını bastırmada elde ettiği başarılar dikkate alınırsa gelecekte de devam edebilir".

'İNSANİ DURUM RADİKAL ŞEKİLDE İYİYE GİDİYOR'

Doğu Guta'daki insani durumun "radikal biçimde iyiye değiştiğini", on binlerce kişinin bölgeden çıktığını dile getiren Ryabkov, "Tüm bunlar, Şam'daki hükümetin düşmanlarını çıldırtıyor. Onlar, bize ve Suriye tarafına saldırılar için yeni bahaneler aramak zorunda kalıyor" ifadelerini kullandı.

Ryabkov, "Bu durumda her türlü provokasyonlar mümkün. Buna hükümet ordusu tarafından kimyasal silah kullandığı yönündeki tiyatro oyunları da dahil. Bunlara hazırlıklı olmak gerekiyor" diye ekledi.