Ryabkov: ABD’yi Şam’a saldırı planlarından şartsız vazgeçmeye çağırıyoruz

'GEÇMİŞTE DEFALARCA SÖYLEDİK'
Şam'ın kimyasal silah kullandığı yönündeki tiyatro oyunlarının devam edebileceğini söyleyen Ryabkov, bu durumun Rusya'yı tedirgin ettiğini kaydederek şunu dedi:
"Geçmişte de bunun yapıldığını defalarca söyledik. Tiyatro oyunları devam etti ve özellikle Suriye hükümet güçlerinin Doğu Guta'daki terör gruplarını bastırmada elde ettiği başarılar dikkate alınırsa gelecekte de devam edebilir".
'İNSANİ DURUM RADİKAL ŞEKİLDE İYİYE GİDİYOR'
Doğu Guta'daki insani durumun "radikal biçimde iyiye değiştiğini", on binlerce kişinin bölgeden çıktığını dile getiren Ryabkov, "Tüm bunlar, Şam'daki hükümetin düşmanlarını çıldırtıyor. Onlar, bize ve Suriye tarafına saldırılar için yeni bahaneler aramak zorunda kalıyor" ifadelerini kullandı.
Ryabkov, "Bu durumda her türlü provokasyonlar mümkün. Buna hükümet ordusu tarafından kimyasal silah kullandığı yönündeki tiyatro oyunları da dahil. Bunlara hazırlıklı olmak gerekiyor" diye ekledi.
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