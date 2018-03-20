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    Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov

    Kremlin: ABD’nin ‘Rusya’ya bir şeyler için hesap ödetmeye’ yönelik çılgınca arzusundan dolayı üzgünüz

    Sputnik
    Rusya
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    Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD’nin ‘Rusya’yı bir şeyler için hesap ödetmeye’ yönelik çılgınca arzusundan dolayı üzüntü duyduklarını, Moskova’nın kendi faturalarını her zaman ödediğini fakat başkalarına ait faturaları ödeme niyetinde olmadığını belirtti.

    Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve Savunma Bakanı Muhammed bin Selman
    © AA/ Bandar Algaloud / Suudi Kraliyet Divanı
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    ABD yönetiminin Suudi Arabistan'la ‘Rusya'yı Suriye'deki eylemleri ve İran'a verdiği destekten dolayı nasıl hesap ödetileceği' konusunu görüşme niyetinde olduğu yönündeki açıklamalarını basın mensuplarına değerlendiren Peskov, "Okyanus ötesinde çeşitli düzeylerde ısrarla telaffuz edildiğini gördüğümüz, her zaman ‘Rusya'ya bir şeyler için hesap ödetmeye' yönelik çılgınca arzulardan dolayı üzüntü duyduğumuzu bir kez daha söyleyebilirim. Rusya kendi faturalarını her zaman ödedi ve ödüyor, fakat başkalarına ait faturaları ödeme niyetinde değil" ifadelerini kullandı.

    'PRENS BİN SELMAN'IN WASHİNGTON ZİYARETİNDEN RAHATSIZ DEĞİLİZ'

    Moskova'nın Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın Washington ziyaretinden rahatsızlık duymadığını belirten Peskov, "Suudi Prens'in Washington ziyareti, ikili Suudi-Amerikan ilişkilerinin kapsadığı bir konu. Biz, üçüncü ülkelerin aralarındaki ilişkilere saygılıyız. Öte yandan bizim için önemli olan konu, Riyad ile iyi ilişkiler kurmak ve geliştirmek" diye konuştu.

    'ÖNEMLİ OLAN MOSKOVA'DA SAĞLANAN ANLAŞMANIN UYGULANMASI'

    ABD Başkanı Donald Trump-Suudi Kralı Selman bin Abdülaziz
    © AFP 2018/ MANDEL NGAN
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    Rusya için en önemli olan şeyin Suudi Kralı Selman'ın bu yakınlarda gerçekleştirdiği Moskova ziyaretinde varılan anlaşmaların uygulanması olduğunu belirten Peskov, sözlerine şöyle devam etti:

    "Bu sonuçlara büyük değer veriyoruz ve şüphesiz şu anda hem Riyad'ın, hem de Moskova'nın söz konusu tüm anlaşmaların uygulanması ve karşılıklı yarara dayalı olarak ilişkilerimizin geliştirilmesi için ellerinden geleni yapmaya hazır oldukları gerçeğine göre hareket ediyoruz. Diğer tüm konular bizim işimiz değil."

    ‘TRUMP'TAN KUTLAMA GELMEMESİNİ DÜŞMANCA BİR ADIM OLARAK GÖRMÜYORUZ'

    Peskov, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i, başkanlık seçimlerinde kazanmış olduğu zafer dolayısıyla kutlamamış olmasını düşmanca bir adım olarak değerlendirmediklerini belirtti.

    Kremlin Sözcüsü, "Bu düşmanca bir adım olarak değerlendirilmemeli. Putin, ilginç ve gerekli olan konularda Amerikan ortaklarıyla ilişkileri normalleştirmeye açık. Başkanımız diğer ülkelerin liderlerinden çok sayıda kutlama mesajı alıyor. Kimileri iş programından, kimileriyse başka nedenlerden dolayı telefon edemiyor, bu konuya yoğunlaşmamalı. Ve son olarak sabah ola, hayrola" ifadelerini kullandı.

    'KUTLAMA MESAJLARI LİSTESİ ÇOK UZUN'

    Vladimir Putin - Jean-Claude Juncker
    © REUTERS/ Grigory Dukor
    AB Komisyonu Başkanı Juncker'den Putin'e tebrik
    Beyaz Saray'dan yazılı kutlamanın gelip gelmediği sorusu karşısında Peskov, "Dışişleri Bakanlığı kanalından aldığımız kutlama mesajlarının listesi çok uzun. Çok fazla kutlama var ve ben şu anda onların arasında Amerika'dan yazılı mesaj olup olmadığını net olarak söyleyemem" yanıtını verdi.

    Putin'e ‘yurtdışındaki mevkidaşlarından telefonla kutlamalar gelmeye devam ettiğini' söyleyen Peskov, "Bazı telefon görüşmeleri şu anda da devam ediyor, bu konuda bilgi aktaracağız" ifadelerini kullandı.

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    Etiketler:
    Muhammed bin Selman, Dmitriy Peskov, Suudi Arabistan, ABD, Rusya
    Topluluk kurallarıTartışma
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