Kremlin: ABD’nin ‘Rusya’ya bir şeyler için hesap ödetmeye’ yönelik çılgınca arzusundan dolayı üzgünüz

'PRENS BİN SELMAN'IN WASHİNGTON ZİYARETİNDEN RAHATSIZ DEĞİLİZ'
Moskova'nın Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın Washington ziyaretinden rahatsızlık duymadığını belirten Peskov, "Suudi Prens'in Washington ziyareti, ikili Suudi-Amerikan ilişkilerinin kapsadığı bir konu. Biz, üçüncü ülkelerin aralarındaki ilişkilere saygılıyız. Öte yandan bizim için önemli olan konu, Riyad ile iyi ilişkiler kurmak ve geliştirmek" diye konuştu.
'ÖNEMLİ OLAN MOSKOVA'DA SAĞLANAN ANLAŞMANIN UYGULANMASI'
"Bu sonuçlara büyük değer veriyoruz ve şüphesiz şu anda hem Riyad'ın, hem de Moskova'nın söz konusu tüm anlaşmaların uygulanması ve karşılıklı yarara dayalı olarak ilişkilerimizin geliştirilmesi için ellerinden geleni yapmaya hazır oldukları gerçeğine göre hareket ediyoruz. Diğer tüm konular bizim işimiz değil."
‘TRUMP'TAN KUTLAMA GELMEMESİNİ DÜŞMANCA BİR ADIM OLARAK GÖRMÜYORUZ'
Peskov, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i, başkanlık seçimlerinde kazanmış olduğu zafer dolayısıyla kutlamamış olmasını düşmanca bir adım olarak değerlendirmediklerini belirtti.
Kremlin Sözcüsü, "Bu düşmanca bir adım olarak değerlendirilmemeli. Putin, ilginç ve gerekli olan konularda Amerikan ortaklarıyla ilişkileri normalleştirmeye açık. Başkanımız diğer ülkelerin liderlerinden çok sayıda kutlama mesajı alıyor. Kimileri iş programından, kimileriyse başka nedenlerden dolayı telefon edemiyor, bu konuya yoğunlaşmamalı. Ve son olarak sabah ola, hayrola" ifadelerini kullandı.
'KUTLAMA MESAJLARI LİSTESİ ÇOK UZUN'
Putin'e ‘yurtdışındaki mevkidaşlarından telefonla kutlamalar gelmeye devam ettiğini' söyleyen Peskov, "Bazı telefon görüşmeleri şu anda da devam ediyor, bu konuda bilgi aktaracağız" ifadelerini kullandı.
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