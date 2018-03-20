‘Rusya ve SSCB’de ‘Noviçok’ programı yoktu’

Sputnik'e konuşan konuyla doğrudan ilgili iki kaynak, SSCB'de ‘Noviçok' (A-234) isimli bir kimyasal silah geliştirme programının olmadığını, bu yöndeki programın başka bir ismi olduğunu ifade etti.

Kaynaklar "Bu arada isimlendirmede rakamlar kullanılıyordu" ifadelerini kullandı.

‘MİRYAZANOV'UN KİMYASAL SİLAHLARLA ALAKASI YOKTU'

1990'lı yıllarda ABD'ye taşınan Sovyet kimyager Vil Miryazanov'un yayınladığı bir makalenin ardından yabancı basında ‘Noviçok' ismi sıklıkla anılmaya başlandı. Batı'da Miryazanov, sıklıkla ‘Noviçok'un mucidi olarak anıldı.

Kaynaklar, Miryazanov'un kimyasal silah geliştirme işi ile hiçbir alakası olmadığını belirterek "Miryazanov, yabancı istibarat teknolojileriyle mücadele departmanının yöneticisiydi. Daha sonra da Batı'da bazı bilgiler yayınlamıştı, bunlar arasında kimya formülleri de vardı" dedi.

Londra, Rus ajan Sergey Skripal ve kızının Sovyetler Birliği'ndeki bir programda üretilen ‘Noviçok' isimli sinir gazı ile zehirlendiğini iddia ederek ve olayın arkasında Moskova olduğunu iddia etmişti.

Londra, bu iddialar çerçevesinde 23 Rus diplomatı sınırdışı etme kararı almıştı. Moskova da bu adıma aynı şekilde karşılık vermişti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Londra'nın eski Rus ajanı Sergey Skripal'in zehirlendiği gaz için Moskova'yı çağrıştırması amacıyla özellikle ‘Noviçok' adını kullandığını belirtmişti. Zaharova, Skripal'in zehirlendiği zehirli gazın en olası kaynaklarının, o gazı üreten ülkelerin, özellikle de İngiltere ve ABD'nin olduğunu söylemişti.