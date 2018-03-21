‘Skripal’in zehirlenmesinde kullanılan madde İngilizler tarafından kolayca üretilebilir’

İngiltere'den alınacak numunenin parmak izi gibi olacağını belirten Rink, "Numuneden zehrin Rusya'da üretilmediği kolaylıkla anlaşılabilir" ifadesini kullandı.
‘İNGİLİZLERİN A-234 TEKNOLOJİSİNE ERİŞİMİ VAR'
Rink, İngiliz kimyasal silah uzmanlarının A-234 teknolojisine erişimi olduğunu ve İngiliz uzmanların Skripal ve kızının zehirlenmesinde maddeyi kullanmış olabileceğini de söyledi.
‘RUSLAR YAPSAYDI YAŞIYOR OLMAZLARDI'
Rink, zehirlenme olayının Rus uzmanlar tarafından gerçekleştirilemeyecek kadar profesyonellik dışı olduğunu ifade etti.
Rink "Olaydaki tüm kişiler hala yaşıyor, Rusların bu olayda yer aldığını hayal etmek zor. Profesyonel olmayan Rus bir ajan bile Rusya kaynaklı, Rusça isimli bir maddeyi kullanmaz. Daha uygun birçok madde var. Önemsiz bir hedefe füze fırlatıp hedefi ıskalamak üst düzey bir aptallık" dedi.
‘RUSYA'NIN SKRİPAL'İ ZEHİRLEMEK İÇİN BİR NEDENİ YOK'
Rink, Skripal'in 2010 yılında ABD-Rusya casus değiştirme programında olduğunu ve ne Rusya'ya ne de İngiltere'ye verecek önemli bir bilgisinin artık olmadığını söyledi.
İngiltere, Skripal ve kızının zehirlenmesi olayının arkasında Rusya'nın olduğunu iddia etmiş ve 23 Rus diplomatın sınırdışı edilmesi kararı almıştı. Moskova, inceleme için olaydan numuneleri talep etmişti, ancak Londra bunları göndermeyi reddetmişti.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)