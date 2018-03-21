Rusya: İşbirliği yerine çamur atmayı seçen İngiltere için üzgünüz

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, eski Rus ajanı Sergey Skripal’in zehirlenmesi soruşturmasıyla ilgili "işbirliği yapmak yerine Rusya’ya çamur atacak kadar düşen" İngiltere için üzgün olduklarını belirtti.

Ryabkov, Rus medyasına açıklamasında, "Eğer onlar, bu trajik duruma gerçek çözüm istiyorlarsa bizimle ikili temelde veya Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nde (OPCW) temasa geçip işbirliği yapmalılar. Ama bunun yerine bize çamur atıyorlar. Bu yöntemlere başvuracak kadar düşen büyük ülke sadece acıma hissi uyandırıyor" dedi.

Ryabkov ayrıca İngiltere ve müttefiklerinin, eski Rus ajanı Skripal'in zehirlenmesi olayında, Rusya'ya karşı tamamen sıra dışı ve eşsiz suçlamaları destekleme amacıyla OPCW'den yararlanmak istediğini de dile getirdi.

'İNGİLTERE OPCW ÜZERİNDEN FARKLI BİR YOL TERCİH ETTİ'

Londra'nın zehirli maddeyle ilgili tam bilgi ve numuneleri vermek ve Kimyasal Silah Yasaklama Anlaşması'nın 9. maddesinin hükümlerine uygun olarak ikili işbirliği yolundan ilerlemek yerine farklı bir yol seçtiğini belirten Ryabkov, "İngiltere, OPCW Sekreterliği üzerinden bu örgütün uzmanlarını talep etti. Şimdi, görünüşe bakılırsa, son günlerde ülkemize karşı yöneltilen tüm son derece sorumsuzca suçlamaları güçlendirmek için daha önce formüle edilen sonucun tam tamına sertifikalaştırılması amacıyla bu uzmanları ayarlamaya çalışıyor" ifadelerini kullandı.

Bu olayın nasıl gerçekleştiği ve bu durumdan nasıl çıkmayı düşündükleri yönünde İngiliz hükümetinden acil açıklama beklediklerini belirten Ryabkov, "Tüm bunlar, bir dizi yasadışı yöntemin kullanıldığı geniş kapsamlı ve çok boyutlu provokasyondan başka bir şey değil. İngiltere yetkilileri ne derse desin, açıklama yapacak birileri varsa bu da biz değil onlardır" dedi.