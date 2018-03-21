Peskov: İngiliz büyükelçinin Skripal soruşturmasıyla ilgili toplantıya katılmama kararı absürt

Gazetecilere konuşan Peskov "Bu durumun soru sorulup verilmek istenen cevap duyulmak istenmediğinde oluşan absürt bir durum olduğunu söylemeden edemeyeceğim" dedi.
Peskov, konuyla ilgili Rus dışişlerinin değerlendirmesi gerektiğini söyledi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, büyükelçilerin katılacağı toplantının ana konusunun, Skripal'in zehirlenmesiyle ilgili İngiltere yetkililerinin yaptığı açıklamalar ve suçlamaların olduğunu söylemişti. Zaharova, görüşmeye Rusya Silahların Yayılmasını Önleme ve Silah Kontrolü Departmanı yöneticileri ile uzmanların katılacağını kaydetmişti.
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