Peskov: İngiliz büyükelçinin Skripal soruşturmasıyla ilgili toplantıya katılmama kararı absürt

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, İngiltere’nin Rusya Büyükelçisi Laurie Bristow’un Rus dışişlerinin eski Rus ajan Sergey Skripal ve kızının zehirlenmesiyle ilgili soruşturmayı görüşmek üzere vereceği toplantıya katılmamasının, Londra’nın kendilerine sorulan soruları cevaplamaya karşı isteksizliğini gösterdiğini söyledi.

İngiltere'nin Rusya Büyükelçiliği'nden bir kaynak, Bristow'un Rus dışişlerinin toplantısına katılmayacağını, Londra'nın toplantıya başka birini göndermeyi düşündüğünü belirtmişti.

Gazetecilere konuşan Peskov "Bu durumun soru sorulup verilmek istenen cevap duyulmak istenmediğinde oluşan absürt bir durum olduğunu söylemeden edemeyeceğim" dedi.

Peskov, konuyla ilgili Rus dışişlerinin değerlendirmesi gerektiğini söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, büyükelçilerin katılacağı toplantının ana konusunun, Skripal'in zehirlenmesiyle ilgili İngiltere yetkililerinin yaptığı açıklamalar ve suçlamaların olduğunu söylemişti. Zaharova, görüşmeye Rusya Silahların Yayılmasını Önleme ve Silah Kontrolü Departmanı yöneticileri ile uzmanların katılacağını kaydetmişti.