Rusya: Belarus sınırında kaçak yollardan ülkeye sokulmaya çalışılan Türkiye menşeili domateslere el koyuldu

Rosselhoznadzor'dan yapılan açıklamaya göre, Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) ve Federal Gümrük Servisi yetkililerinin Rusya-Belarus sınırında, ülkeye mantar olarak sokulmaya çalışılan Türkiye menşeili domatesleri taşıyan iki araç yakalandı.
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Domateslerin miktarının 17.29 ton olduğu belirtilen açıklamada, araçlarda menşei belirsiz 1.52 ton mantarın olduğu kaydedildi.
Açıklamada, bitki sağlığı sertifikası olmayan 18.81 tonluk malın imha edileceği de aktarıldı.
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