Rusya: Belarus sınırında kaçak yollardan ülkeye sokulmaya çalışılan Türkiye menşeili domateslere el koyuldu

© AFP 2018/ JOEL SAGET Rus gümrüğü, Türkiye ve Polonya’dan 120 ton meyve ve sebzeye el koydu

Rosselhoznadzor'dan yapılan açıklamaya göre, Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) ve Federal Gümrük Servisi yetkililerinin Rusya-Belarus sınırında, ülkeye mantar olarak sokulmaya çalışılan Türkiye menşeili domatesleri taşıyan iki araç yakalandı.

Domateslerin miktarının 17.29 ton olduğu belirtilen açıklamada, araçlarda menşei belirsiz 1.52 ton mantarın olduğu kaydedildi.

Açıklamada, bitki sağlığı sertifikası olmayan 18.81 tonluk malın imha edileceği de aktarıldı.