'Putin ve Trump, görüşme hazırlıkları için dışişleri bakanlarına talimat verme konusunda anlaştı'

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump’ın dün gerçekleştirdikleri telefon konuşmasında, aralarında yapılacak görüşmenin hazırlıkları için dışişleri bakanlarına talimat verme konusunda anlaştıklarını söyledi. Peskov, ikilinin görüşmenin tarihi konusunda net bir karar almadıklarını da ekledi.

© REUTERS/ Jorge Silva Kremlin: Putin ile Trump arasında telefon görüşmesi gerçekleşti

Trump, pazar günkü seçimlerdeki zaferinin ardından Putin’i dün telefonla arayarak tebrik etti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, liderlerin dışişleri bakanlarına aralarındaki görüşmenin hazırlıkları için talimat verme konusunda anlaştıklarını söyledi.

Peskov “Liderler iki ülke arasındaki sorunların miktarının böyle bir temas ve zirvenin gerçekleştirilmesini gerekli kıldığını belirtti. İki lider de bunun gerektiğini ifade etti. Ancak tarih ve yer konusunda net bir karar alınmadı, bu konuşulmadı. Liderler yalnızca dışişleri bakanlarına hazırlık için talimat verme konusunda anlaştı, yani (Rusya Dışişleri Bakanı Sergey) Lavrov ve (ABD Dışişleri Bakanı Mike) Pompeo’nun olabildiğince çabuk temas kurup zirvenin organizasyonu için çalışmalarından söz ediyoruz” dedi.

Peskov, iki liderin silah yarışının istenmeyen bir şey olduğu konusunda anlaştıklarını, ancak olası bir silah azaltma anlaşmasını konuşmadıklarını ifade etti.