‘Türk Akımı Gazprom’u ciddi bir sorundan kurtaracak’

Sputnik’e konuşan Alpari analiz şirketinin direktörü Aleksandr Razuvayev, Gazprom’un inşa ettiği ve Rus doğalgazını Karadeniz üzerinden Türkiye'ye taşıyacak Türk Akımı gaz boru hattının Ukrayna’yı bypass ederek yapılmasının şirketi birçok riskten kurtaracağına dikkat çekti.

Razuvayev, “Gazprom’un Ukrayna transiti gibi ciddi bir sorununun olduğunu çok iyi anlamak gerekiyor. Burada asıl konu Gazprom’un transit için ödediği 3 milyar dolar değil, siyasi risklerdir. Eğer Kuzey Akım-2 ve Türk Akımı uygulamaya geçirilirse Gazprom, Ukrayna transitinin risklerinden kurtulmuş olur. Ayrıca Türk Akımı’nın inşası, Ankara'nın Sofya ve Avrupa Birliği'nin diğer üyelerinden daha güvenilir bir ortak olduğunu gösteriyor. Zira Bulgar tarafının Güney Akım’ı ‘gömdüğü’ ve Türk Akımı’nın bir alternatif olarak öne çıktığı bilinen bir gerçek” diye konuştu.

'TÜRKİYE İYİ BİR PAZAR FAKAT TRANSİT KONUSU ÖNCELİKLİ'

Avrupa’ya gaz transitinin Gazprom için öncelikli bir konu olarak kalmaya devam edeceğini söyleyen Razuvayev, “Avrupa pazarı, Çin'e sevkiyatların başlamasından sonra dahi Gazprom için kilit bir Pazar konumunda olmaya devam edecek, gazın yüzde 75'i Avrupa'ya, yüzde 25'i ise Çin'e gidecek. Sonuçta Türkiye de çok iyi bir pazar, fakat transit konusu öncelikli. Söz konusu projelerin uygulamaya geçirilmesi çok güzel. Elbette ki büyük siyaset, büyük ekonomi var, örneğin Amerikalılar, ürettikleri sıvılaştırılmış doğalgazı Avrupa’ya sürmek istiyor. Fakat biz şimdilik pozisyonumuzu koruyoruz” ifadelerini kullandı.