Rusya’dan ABD’ye: Kayıp Malezya uçağını kimin düşürdüğünü biliyor, ama gizliyorsunuz

Basın toplantısında ABD’nin Rusya Büyükelçiliği’nden bir temsilci, Rusya’nın saldırgan ve taktiksel davranıp olaydaki sorumluluğunu inkâr ettiğini ve dezenformasyon yaratmaya çalıştığını ileri sürdü. Temsilci, ABD’nin Skripal olayında İngiltere’yle dayanışma içinde olduğunu ifade etti.
Skripal olayıyla ilgili gerçekte olanları kimsenin henüz bilmediğini ve anlamadığını belirten Yermakov “NATO partnerleri arasında dayanışma ‘doğru’ bir şey. Ancak Rusya’ya karşı suçlamalar? Bunlar bizi endişelendirmiyor. Olanları soruşturmak istiyoruz, soruşturalım. Bu olursa dayanışma olur. Ancak mevcut durumda bizim cevap vereceğimiz bir şey daha yok” dedi.
Yermakov, olayla ilgili bilgilerin açığa çıkarılması çağrısı yaparak, İngiltere’nin neredeyse her yerde kameralarının olduğunu, her şeyi paylaşması gerektiğini ifade etti.
‘UTANMIYOR MUSUNUZ?’
Yermakov “Malezya uçağının düşüşünü hatırlayalım. Rusya’nın bu trajedide yer aldığı, uçağın düşüşünde yer aldığı suçlamalarına yönelik verilerin ortaya atıldığını hatırlamıyor musunuz? Utanmıyor musunuz? ABD’nin uçağı gerçekte kimin düşürdüğüne dair net bilgisi yok mu?” dedi.
Yermakov, ayrıca “Uçağı kimin düşürdüğüne dair her şey elinizde net biçimde kayıtlı. Uydunuz oradaydı. Olanlardan sonra herkes sustu. Soruşturma çıkmaza sürüklendi. Rusya o soruşturmaya da davet edilmemişti” ifadelerini kullandı.
Yermakov, ABD’nin uçağın düşüşüyle ilgili bilgileri kimse ile paylaşmadığını ve Rusya’nın yine olayla ilgili suçlandığını belirtti.
Rus Dışişleri’nin daveti üzerine yapılan Skripal konulu toplantıya İngiltere ve ABD’nin büyükelçileri katılmadı.
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