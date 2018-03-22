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    Kayıp Malezya uçağı

    Rusya’dan ABD’ye: Kayıp Malezya uçağını kimin düşürdüğünü biliyor, ama gizliyorsunuz

    © REUTERS/
    Rusya
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    Rusya Dışişleri Bakanlığı’na bağlı Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme ve Kontrolü Dairesi Başkanı Vladimir Yermakov, ABD’nin 7 Mart 2014’te kaybolan Malezya Hava Yolları’na ait yolcu uçağını kimin düşürdüğünü bildiğini, ancak bu bilgiyi sakladığını söyledi.

    Rusya Dışişleri Bakanlığı- Büyükelçiler toplantısı
    © REUTERS/ Sergei Karpukhin
    Rus Dışişleri: İngiltere ya kendisini koruyamadı ya da Skripal olayının arkasında kendisi var
    Rus askeri istihbaratında çalışırken İngiliz dış istihbarat servisi MI6'ya bilgi sızdıran eski Rus ajan Sergey Skripal ve kızı Yuliya Skripal’in zehirlenmesiyle ilgili Rusya’daki yabancı büyükelçilerle yapılan görüşmenin ardından, Yermakov’un katılımıyla bir basın toplantısı verildi.

    Basın toplantısında ABD’nin Rusya Büyükelçiliği’nden bir temsilci, Rusya’nın saldırgan ve taktiksel davranıp olaydaki sorumluluğunu inkâr ettiğini ve dezenformasyon yaratmaya çalıştığını ileri sürdü. Temsilci, ABD’nin Skripal olayında İngiltere’yle dayanışma içinde olduğunu ifade etti.

    Skripal olayıyla ilgili gerçekte olanları kimsenin henüz bilmediğini ve anlamadığını belirten Yermakov “NATO partnerleri arasında dayanışma ‘doğru’ bir şey. Ancak Rusya’ya karşı suçlamalar? Bunlar bizi endişelendirmiyor. Olanları soruşturmak istiyoruz, soruşturalım. Bu olursa dayanışma olur. Ancak mevcut durumda bizim cevap vereceğimiz bir şey daha yok” dedi.

    Yermakov, olayla ilgili bilgilerin açığa çıkarılması çağrısı yaparak, İngiltere’nin neredeyse her yerde kameralarının olduğunu, her şeyi paylaşması gerektiğini ifade etti.

    ‘UTANMIYOR MUSUNUZ?’

    Kayıp Malezya uçağı
    © AA/
    'Kayıp Malezya uçağı üzerinde kurşun izleriyle birlikte uydu görüntülerine takıldı'
    Yermakov, bu arada kayıp Malezya uçağını hatırlattı ve ABD’nin uçağı kimin düşürdüğünü bildiğini ifade etti.

    Yermakov “Malezya uçağının düşüşünü hatırlayalım. Rusya’nın bu trajedide yer aldığı, uçağın düşüşünde yer aldığı suçlamalarına yönelik verilerin ortaya atıldığını hatırlamıyor musunuz? Utanmıyor musunuz? ABD’nin uçağı gerçekte kimin düşürdüğüne dair net bilgisi yok mu?” dedi.

    Yermakov, ayrıca “Uçağı kimin düşürdüğüne dair her şey elinizde net biçimde kayıtlı. Uydunuz oradaydı. Olanlardan sonra herkes sustu. Soruşturma çıkmaza sürüklendi. Rusya o soruşturmaya da davet edilmemişti” ifadelerini kullandı.

    Yermakov, ABD’nin uçağın düşüşüyle ilgili bilgileri kimse ile paylaşmadığını ve Rusya’nın yine olayla ilgili suçlandığını belirtti.

    Rus Dışişleri’nin daveti üzerine yapılan Skripal konulu toplantıya İngiltere ve ABD’nin büyükelçileri katılmadı.

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    Etiketler:
    Malezya uçağı, Sergey Yermakov, Sergey Skripal, Malezya, ABD, Rusya
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