Kremlin'den Putin'i Hitler'e benzeten Johnson'a yanıt: Mide bulandırıcı

Gazetecilere konuşan Peskov, "Bunlar kesinlikle mide bulandırıcı açıklamalar. Bir ülkenin, hiçbir ülkenin dışişleri bakanına yakışmıyor. Bu açıklamalar elbette hakaret niteliğinde ve kabul edilemez" dedi.
'LONDRA HÂLÂ İŞBİLİĞİNE YANAŞMIYOR'
Peskov, "İngiltere hâlâ açıklanması zor tavrını, olayın arkasında kimlerin olduğunun açığa çıkarılması konusunda işbirliğine karşı isteksizliğini sürdürüyor" dedi.
Peskov, Londra'nın hâlâ bilgi vermek istemediğini ve Moskova ile ilgili dayanaksız, mesnetsiz ve en basit mantıktan yoksun açıklamalarda bulunduğunu ifade etti.
'MANTIK VE AKLIN ÜSTÜN GELMESİNİ UMUYORUZ'
Basında May'in Avrupa Konseyi zirvesinde AB liderlerini Rus diplomatları sınırdışı etme kararı almaya çağıracağı iddiası yer almıştı.
Johnson, Putin'in FIFA Dünya Kupası'nı Nazi lideri Adolf Hitler'in 1936'sında yaptığı gibi bir propaganda aracına çevireceğini ileri sürmüştü. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da bu ifadelerin Nazilere karşı savaşta milyonlarca kayıp veren Rusya için kabul edilemez olduğunu ifade etmişti.
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