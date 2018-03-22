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    İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, Kızıl Meydan'da

    Kremlin'den Putin'i Hitler'e benzeten Johnson'a yanıt: Mide bulandırıcı

    © REUTERS/ Maxim Shemetov
    Rusya
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    Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson'ın, 'Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bu yaz ülkesinde yapılacak 2018 FIFA Dünya Kupası'nı, Nazi Olimpiyatları'na çevireceği' sözlerini, 'mide bulandırıcı ve kabul edilemez' olarak niteledi.

    Gazetecilere konuşan Peskov, "Bunlar kesinlikle mide bulandırıcı açıklamalar. Bir ülkenin, hiçbir ülkenin dışişleri bakanına yakışmıyor. Bu açıklamalar elbette hakaret niteliğinde ve kabul edilemez" dedi.

    'LONDRA HÂLÂ İŞBİLİĞİNE YANAŞMIYOR'

    İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson
    © REUTERS/ Alkis Konstantinidis
    Johnson, Skripal olayının arkasında Rusya olduğu iddialarını yineledi: Putin, sorun yaratmaya çalışıyor
    Peskov, Londra'nın Rus askeri istihbaratında çalışırken İngiliz dış istihbarat servisi MI6'ya bilgi sızdıran eski Rus ajan Sergey Skripal ve kızı Yuliya Skripal'in zehirlenmesiyle ilgili soruşturmada işbirliğine yanaşmadığını ifade etti.

    Peskov, "İngiltere hâlâ açıklanması zor tavrını, olayın arkasında kimlerin olduğunun açığa çıkarılması konusunda işbirliğine karşı isteksizliğini sürdürüyor" dedi.

    Peskov, Londra'nın hâlâ bilgi vermek istemediğini ve Moskova ile ilgili dayanaksız, mesnetsiz ve en basit mantıktan yoksun açıklamalarda bulunduğunu ifade etti.

    'MANTIK VE AKLIN ÜSTÜN GELMESİNİ UMUYORUZ'

    Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov
    © REUTERS/ Maxim Shemetov
    Peskov: İngiliz büyükelçinin Skripal soruşturmasıyla ilgili toplantıya katılmama kararı absürt
    Peskov, İngiltere Başbakanı Theresa May'in diğer Avrupa ülkelerini Skripal davası nedeniyle Rusya'ya karşı yaptırım uygulamaları konusunda ikna etmeye çalışması halinde, siyasi anlamda basit bir mantık ve aklın üstün gelmesini umduklarını belirtti.

    Basında May'in Avrupa Konseyi zirvesinde AB liderlerini Rus diplomatları sınırdışı etme kararı almaya çağıracağı iddiası yer almıştı.

    Johnson, Putin'in FIFA Dünya Kupası'nı Nazi lideri Adolf Hitler'in 1936'sında yaptığı gibi bir propaganda aracına çevireceğini ileri sürmüştü. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da bu ifadelerin Nazilere karşı savaşta milyonlarca kayıp veren Rusya için kabul edilemez olduğunu ifade etmişti.

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    Etiketler:
    Theresa May, Yuliya Skripal, Sergey Skripal, Adolf Hitler, Boris Johnson, Vladimir Putin, Dmitriy Peskov, İngiltere, Rusya
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