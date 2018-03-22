Putin, Rusya Güvenlik Konseyi’yle İngiltere’nin ‘provokatif’ eylemlerini konuştu

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Güvenlik Konseyi üyeleri ile bir araya gelerek, Londra’nın Moskova’ya karşı düşmanca ve provokatif eylemlerini konuştuğunu söyledi.

Gazetecilere konuşan Peskov “Görüşmede İngiltere’nin Rusya’ya yönelik düşmanca ve provokatif politikası hakkında fikir paylaşımı yapıldı” dedi.

Uluslararası krizlerin de toplantının gündeminde olduğunu belirten Peskov “Özellikle de Doğu Guta’daki sivillerin başarıyla tahliye edilmeye devam edildiği Suriye ile ilgili duruma değinildi. Putin yabancı liderler ve uluslararası kuruluşların yöneticileri ile yaptığı görüşmeler hakkında bilgi verdi. Yurtiçindeki toplumsal ve ekonomik gündemdeki konular da görüşüldü” ifadelerini kullandı.

İngiltere, Skripal ve kızının zehirlenmesi olayından Moskova'yı sorumlu tutmuş ve 23 Rus diplomatın sınırdışı edilmesi kararı almıştı.