Rusya Savunma Bakanlığı sitesi yoğun hacker saldırısına maruz kaldı

Rusya Savunma Bakanlığı, üç yeni silahın adının belirlenmesi için yapılan açık oylamanın son aşamasında internet sitesinin yoğun hacker saldırısına maruz kaldığını belirtti.

Savunma Bakanlığı, son 24 saatte beşi orta yoğunlukta, ikisi çok güçlü olmak üzere 7 saldırı tespit etti. Çok güçlü iki saldırının oylamanın son aşamasının yapıldığı 19.00 ilâ 20.00 saatleri arasında gerçekleştiği bildirildi.

BATI AVRUPA, KUZEY AMERİKA VE UKRAYNA MERKEZLİ

© AFP 2018/ Natalia KOLESNIKOVA Halk Rusya’nın yeni silahlarının isimlerini belirledi

Saldırıların Batı Avrupa, Kuzey Amerika ve Ukrayna'dan geldiği kaydedildi.

Bakanlığın bilgisayar güvenlik servisi tüm saldırıları etkisiz hale getirmeyi başardı.

Üç yeni silahın adlarının belirlendiği oylamanın son dakikalarında siteye giriş sayısının saniyede onbinlere ulaştığı aktarıldı.

Dünya genelinden 600 binden fazla ziyaretçi oylamayı gerçek zamanlı olarak takip etti.