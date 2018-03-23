Rusya, İngilizler için vize işlem sürelerini uzattı

Rusya’nın İngiltere Büyükelçiliği, Londra’nın 23 Rus diplomatı sınırdışı etme kararının ardından konsolosluk işlemleri için verilen randevu sayısında kısıtlamaya gideceklerini ve standart vize başvurusu için işlem süresinin 20 iş gününe çıkardıklarını duyurdu.

Rusya’nın İngiltere Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamada “İngiltere hükümetinin 23 Rus diplomatı sınırdışı etmesiyle sonuçlanan sorumsuz eylemleri nedeniyle, konsolosluk hizmetleri ciddi şekilde etkilenmiştir. Bu nedenle elimizde konsolosluk işlemleri için verilen randevu sayısında kısıtlamaya gitmekten başka bir çare kalmadı” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamaya göre, İngiltere’nin adımları nedeniyle oluşan bu durum çerçevesinde vize başvurularında işlem süreleri arttırıldı. Bu doğrultuda işlem süresi acil vizeler için 3 iş gününe, standart vizeler için 20 iş gününe çıkarıldı.

Büyükelçiliğin özellikle de Rusya vatandaşlarına tam kapsamlı hizmet sağlamak için normal çalışma düzeninin yeniden sağlanması adına çalışmalar gerçekleştirdiği vurgulanan açıklamada, başka ülkelerin vatandaşları ile yapılacak işlemlerin, vatandaşı oldukları ülkelerle olan vize anlaşmalarında belirtilen süreler doğrultusunda gerçekleşeceği ifade edildi.