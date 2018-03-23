Dördüncü dönem devlet başkanlığı kesinleşen Putin, Rusya halkına seslendi

Rusya Merkez Seçim Komitesi'nin pazar günü düzenlenen seçimlerde oyların tamamının sayılması sonrası seçimlerdeki açık ara galibiyeti kesinleşen Putin, yüzde 76.69 oranında oy olarak halktan 'tarihi derecede yüksek bir destek' aldığını söyledi.

Rusya'da daha önce hiçbir devlet başkanı bu oranda bir destekle göreve gelmemişti.

Rusya'da gelirlerin düşmesi ve sağlık sistemindeki eksiklikler nedeniyle duyulan endişeleri anladığını belirten Putin, Rusya'nın gerçek bir atılıma gereksinim duyduğunu ve değişim için çalışmaya hazır olduklarını söyledi. Fakat her şeyin hemen düzeleceğini söylemenin sorumsuzca bir davranış olacağını kaydeden Putin, gelirleri yükselteceklerini, yeni işler yaratacaklarını ve altyapıyı geliştireceklerini belirtti.

Rusya lideri ayrıca, seçmenlerin kendine duydukları güveni karşılıksız bırakmayacağını ve insanların yaşam standardının yükselmesi için çalışacağını kaydetti.

"Hem bugün hem de yarın için sağlam sonuçlar getirecek istikrarlı derin değişimler ve üzerinde iyice düşünülmüş adımlara gereksinimimiz var" diyen Putin, mart başında ülkenin parlamentosu olan Federal Meclis'in üyelerine hitaben yaptığı konuşmayı anımsattı.

Söz konuşmasında değindiklerini, 'ortak eylemlerimizin net, somut ve detaylı bir planı' olarak nitelendiren Rus lider, bu planın gerçekçi, doğru ve haklı olduğuna inandığını belirtti.

Ayrıca Putin, dördüncü devlet başkanlığı döneminde, her kararın, sadece Rusların çıkarları doğrultusunda alınacağını da vurguladı.

Rusya'nın gelişme gündeminin herkesi birleştirmesi gerektiğini söyleyerek devam eden Putin, ülke liderliğinin eylemlerinin tartışılmasının ve eleştirilmesinin önemli olduğunu fakat bunun 'sorumsuzca bir popülizme dönüşmemesi gerektiğini' kaydetti.

Bunların yanı sıra seçimlerde kendisine oy vermeyenlere de ayrıca seslenen Putin, bu kişilerin kararlarına saygı duyduğunu belirtip siyasal tercihlerin Rusya vatandaşlarını bölmemesi gerektiğini söyledi.