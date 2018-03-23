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    Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov

    Kremlin: AB’nin Moskova Elçisi’ni çekmesi üzüntü verici

    © AFP 2018/ SERGEI KARPUKHIN / POOL
    Rusya
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    Konu:
    'Eski Rus ajan Skripal'in İngiltere'de zehirlendiği' iddiası (28)
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    Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus askeri istihbaratında çalışırken İngiliz dış istihbarat servisi MI6'ya bilgi sızdıran eski Rus ajan Sergey Skripal ve kızı Yuliya Skripal'in zehirlenmesiyle ilgili olarak, AB’nin Moskova Elçisi Marcus Ederer’in geri çekilmesinden üzüntü duyduklarını söyledi.

    Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov
    © REUTERS/ Maxim Shemetov
    Peskov: İngiliz büyükelçinin Skripal soruşturmasıyla ilgili toplantıya katılmama kararı absürt
    Gazetecilere konuşan Peskov "Elçinin çekilmesi ile ilgili, ‘büyük ihtimalle' yöntemi kullanılarak alınan karar elbette üzüntü verici. Böyle bir yöntemle yargıda bulunulması ve karar alınmasını kabul etmiyoruz. Rusya'nın Skripal olayı ile hiçbir ilgisi olmadığını da bir kez daha tekrarlıyoruz" dedi.

    ‘HİÇBİR BİLGİ VERİLMİYOR'

    Peskov, İngiltere Başbakanı Theresa May'in Avrupa Birliği (AB) liderleriyle Skripal olayı konusunda hangi bilgileri paylaştıklarını, AB liderlerinin de May'e destek verirken tam olarak ne konuda anlaştıklarını bilmediklerini ifade etti. Peskov, Rusya'ya konuyla ilgili birinci elden hiçbir bilgi verilmediğini vurguladı.

    Soruşturma tamamlanmadan Moskova'yı saldırıdan sorumlu tutan Londra, bu nedenle 23 Rus diplomatı sınırdışı etti.

    Moskova ise iddiaları reddederek Skripallerin zehirlenmesi olayında kullanıldığı iddia edilen A-234 maddesinin İngilizler tarafından da rahatlıkla üretilebileceğini ve İngiltere'nin tavrını 'provokatif' bulduğunu ortaya koydu.

    Londra, ayrıca Moskova'nın konuyla ilgili talep ettiği kanıt ve bilgileri paylaşmayı reddediyor.

    AB liderleri, dünkü Avrupa Konseyi zirvesi çerçevesinde nde İngiltere'nin Salisbury kentinde Skripal ile kızı Yulia'ya düzenlenen saldırının arkasında ‘büyük ihtimalle' Rusya olduğu konusunda hemfikir olup May'e destek verdi. Liderler, istişare için AB'nin Moskova Elçisi Marcus Ederer'i geri çekme kararı aldı.

    Konu:
    'Eski Rus ajan Skripal'in İngiltere'de zehirlendiği' iddiası (28)

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    Etiketler:
    Theresa May, Sergey Skripal, Dmitriy Peskov
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