Moskova'nın sınırdışı etme kararı aldığı İngiliz diplomatlar, Büyükelçilik'ten ayrıldı

İngiltere'nin, eski Rus casus Sergey Skripal ile kızı Yuliya'nın bir sinir gazı ile zehirlenmesinden Moskova'yı sorumlu tutup 23 Rus diplomatı ülkeden göndermesine karşılık olarak Rusya da Moskova'daki İngiliz büyükelçiliğindeki 23 İngiliz diplomatı sınırdışı etti.
Nitekim Sputnik muhabirinin aktardığına göre İngiliz diplomatların içinde olduğu üç minibüs büyükelçilik binasını terk etti.
Rus diplomatların sınırdışı edilmesi, Londra'nın herhangi bir kanıt göstermeye gerek duymadan eski casusun zehirlemekle itham ettiği Rusya'ya karşı aldığı yaptırım kararlarından biriydi.
Moskova ise 4 Mart'ta Salisbury kentinde zehirlenmeleri ardından hala komada olan eski casus ve kızının başına gelenlerden sorumlu olduğuna ilişkin suçlamaları sert bir biçimde eleştiriyor.
Bu arada Salisbury'deki zehirlenme olayına müdahale eden ve aynı gün hastaneye kaldırılıp yoğun bakıma alınan polisle Nick Bailey'nin de taburcu olduğu açıklanmıştı.
Glad to know that detective sergeant Nick Bailey has been discharged from hospital. Hoping for recovery of Sergei and Yulia Skripal, too. pic.twitter.com/6ansJHgMHt— Alexander Yakovenko (@Amb_Yakovenko) March 23, 2018
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)