Moskova'nın sınırdışı etme kararı aldığı İngiliz diplomatlar, Büyükelçilik'ten ayrıldı

Eski bir Rus casusun İngiliz topraklarında zehirlenmesi nedeniyle Londra'nın 23 Rus diplomatı sınırdışı etmesinin ardından bugün de Moskova'daki İngiltere Büyükelçiliği'nden İngiliz diplomatları taşıyan araçlar ayrıldı.

İngiltere'nin, eski Rus casus Sergey Skripal ile kızı Yuliya'nın bir sinir gazı ile zehirlenmesinden Moskova'yı sorumlu tutup 23 Rus diplomatı ülkeden göndermesine karşılık olarak Rusya da Moskova'daki İngiliz büyükelçiliğindeki 23 İngiliz diplomatı sınırdışı etti.

Nitekim Sputnik muhabirinin aktardığına göre İngiliz diplomatların içinde olduğu üç minibüs büyükelçilik binasını terk etti.

© REUTERS/ Toby Melville Londra'nın sınır dışı edeceği 23 Rus diplomat büyükelçilik binasından ayrıldı

Büyükelçilik'te kalan İngiliz diplomatlardan bazılarınınsa binanın bahçesine çıkıp sınırdışı edilen diplomatlara alkışlayarak veda ettiği belirtiliyor.

Rus diplomatların sınırdışı edilmesi, Londra'nın herhangi bir kanıt göstermeye gerek duymadan eski casusun zehirlemekle itham ettiği Rusya'ya karşı aldığı yaptırım kararlarından biriydi.

Moskova ise 4 Mart'ta Salisbury kentinde zehirlenmeleri ardından hala komada olan eski casus ve kızının başına gelenlerden sorumlu olduğuna ilişkin suçlamaları sert bir biçimde eleştiriyor.

Bu arada Salisbury'deki zehirlenme olayına müdahale eden ve aynı gün hastaneye kaldırılıp yoğun bakıma alınan polisle Nick Bailey'nin de taburcu olduğu açıklanmıştı.

Glad to know that detective sergeant Nick Bailey has been discharged from hospital. Hoping for recovery of Sergei and Yulia Skripal, too. pic.twitter.com/6ansJHgMHt — Alexander Yakovenko (@Amb_Yakovenko) March 23, 2018

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