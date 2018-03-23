Rusya Savunma Bakanlığı: Rus jetleri Doğu Guta’yı bombalamadı

Rusya Savunma Bakanlığı, Batı medyasında yayınlanan, Rus Hava-Uzay Kuvvetleri’nin 37 sivilin yaşamını yitirdiği Doğu Guta’nın konut bölgelerine ‘yangın bombalarıyla’ hava saldırısı yaptığı yönündeki iddiaları yalanladı.
Ayrıntılar geliyor…
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus jetlerinin Suriye’nin Doğu Guta bölgesindeki konut bölgelerine hava saldırısı yaptığı yönündeki iddiaları yalanladı.
Rusya Savunma Bakanlığı, Batı medyasında yayınlanan, Rus Hava-Uzay Kuvvetleri’nin 37 sivilin yaşamını yitirdiği Doğu Guta’nın konut bölgelerine ‘yangın bombalarıyla’ hava saldırısı yaptığı yönündeki iddiaları yalanladı.
Ayrıntılar geliyor…
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