Rusya Dışişleri: Batı'nın 'Novichok' olarak kodladığı sinir gazı hiçbir zaman Rusya'da üretilmedi

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moskova’nın Salisbury olayıyla hiçbir ilgisinin olmadığı ve olamayacağı yönündeki tutumlarının Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü’nden (KGAÖ) partnerleri tarafından anlaşıldığını belirtti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme ve Kontrolü Dairesi Başkanı Vladimir Yermakov’un bugün KGAÖ ülkelerinin büyükelçilerine verdiği brifingde, İngiltere’nin eski Rus casus Sergey Skripal ve kızının zehirlenmesiyle ilgili asılsız suçlamalar bağlamında Rusya’nın duruşunu anlattığı bildirildi.

Açıklamada, “Rusya’nın duruşu genel olarak KGAÖ partneri tarafından anlayışla karşılandı. Görüşmeye katılan büyükelçiler, Skripal dosyasıyla ilgili yakın temasların sürdürülmesi gerektiği görüşüne geldi” dendi.

Yermakov, “Rusya, hiçbir şekilde Salisbury olayının bir parçası olmadı ve prensipte bu olayla hiçbir ilgisi olamaz. Batı’nın Novichok kod adını verdiği sinir gazı hiçbir zaman Rusya Federasyonu’nda üretilmedi” diye açıkladı.