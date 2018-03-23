Kremlin: ABD yönetiminde Rusya karşıtlığı dalgasının ötesini görebilen daha çok kişi olmasını umardık

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD Başkanı Donald Trump’ın yeni Ulusal Güvenlik Danışmanı olarak John Bolton'ı atamasıyla ilgili yaptığı değerlendirmede, ‘ABD yönetiminde Rusya karşıtlığı dalgasından kendilerini soyutlayabilen daha çok kişi olmasını umduklarını’ söyledi.

© AFP 2018/ Alex WONG Bolton'un tartışma yaratan Türkiye yorumları

Basın mensuplarına konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Peskov, “John Bolton’a gelince, bu şüphesiz ABD Başkanı’nın hakkı, bu nedenle elbette ki bizim konumuz değil. ABD yönetiminde, aralarında ABD’nin de bulunduğu birçok ülkeyi etkisine alan Rusya karşıtlığı dalgasının ötesini görebilen daha çok kişi olmasını umarız” diye konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump’ın yeni Ulusal Güvenlik Danışmanı’nı ataması ile ilgili bir yorum da Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan geldi.

'RUSYA, ABD İLE İKİLİ İLİŞKİLERDEKİ SORUNLARIN ÇÖZÜLMESİ İÇİN ÇALIŞMAYA HAZIR'

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Moskova’nın ABD ile ikili ilişkilerdeki sorunların çözülmesi, uluslararası ve bölgesel krizlerin çözüme kavuşturulması ile ilgili yapıcı bir çalışmaya hazır olduğunu belirtti. Ryabkov, “ABD yönetimindeki atamaları dikkatle takip ediyoruz. İkili ilişkilerde, uluslararası güvenlik ve stratejik istikrar alanında birikmeye devam eden sorunların çözümü, ayrıca bir dizi bölgesel krizin ve ihtilafın çözüme kavuşturulması ile ilgili ortak yapıcı çalışmaya hazırız” ifadelerini kullandı.

Daha önce Trump, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Korgeneral Herbert Raymond McMaster'ın görevine son verdiğini, McMaster'dan boşalan koltuğa 2005-2006 yıllarında ABD'nin BM büyükelçiliği görevini yerine getiren John Bolton'ın geçeceğini açıklamıştı. Bush yönetiminin en şahin ve muhafazakar (neo-con) isimlerinden biri olarak bilinen Bolton, 15 aydan kısa bir sürede Trump'ın üçüncü ulusal güvenlik danışmanı olacak. Trump, geçtiğimiz yıl Michael Flynn'ın, bugün de Korgeneral Herbert Raymond McMaster'ın görevine son verdi.