Lavrov: İngilizler tüm dünyayı dolaşarak Rus diplomatların sınır dışı edilmesini talep ediyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, eski Rus casus Sergey Skripal’in zehirlenmesiyle ilgili İngiltere’nin partnerlerinden kendisi gibi Rus diplomatları sınır dışı etmeyi talep ettiğini ancak söz konusu ülkelerin gerçeklik duygusu temelinde karar aldığını belirtti.

Başta Fransa, Polonya ve Baltık ülkeleri olmak üzere bazı ülkelerin Salisbury saldırısıyla ilgili büyükelçilerini geri çağırabileceği haberlerini değerlendiren Lavrov, “İngilizler tüm dünyayı dolaşarak partnerlerinden onları takip etmelerini talep ediyor. Her bir ülke kararını kendi anlayışı, gerçeklik duygusu, haysiyeti temelinde alıyor” dedi.

‘BOLTON SERT BİR DİPLOMAT VE POLİTİKACI’

Lavrov ayrıca ABD Başkanı Donald Trump’ın yeni Ulusal Güvenlik Danışmanı olarak John Bolton'ı atamasını değerlendirdi.

Rus bakan, “O hiç şüphesiz sert bir diplomat ve politikacı. Elbette ABD Başkanı Donald Trump’ın belirlediği politikayı izleyecek” dedi.

Trump’ın çözüme kavuşturulması gereken sorunlarla ilgili anlayışına bağlı olarak atamaları yaptığını belirten Lavrov, daha önce çalışma ve görüşme fırsatı bulduğu Bolton’un profesyonel bir insan olduğunu kaydetti.