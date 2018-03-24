Rusya’dan İngiltere’nin ‘tüm izler Kremlin’e götürüyor’ ifadesine yanıt

Zaharova, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, "İngiliz yetkililerden, İngiltere'deki Rus vatandaşlarına karşı işlenen suçların izlerinin Kremlin'e götürdüğü yönünde ifade duyuyorum. Eklemek istiyorum: İzler Thames'te kesiliyor" dedi.
© REUTERS/ Francois Lenoir
Daha önce Rusya Dışişleri Bakanlığı, eski Rus casus Sergey Skripal'e yönelik gerçekleştirilen sinir gazlı saldırıyla ilgili suçlamalara yanıt olarak Batı'da Noviçok olarak adlandırılan A-234 tipi sinir gazının hiçbir zaman Rusya'da üretilmediğini bildirmişti.
İngiltere hükümetiyse soruşturma tamamlanmadan Moskova'yı saldırıların sorumlusu olmakla itham etmiş ve gerilimi artıracak adımlar atmayı tercih etmişti.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)