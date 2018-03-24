Rusya’dan İngiltere’nin ‘tüm izler Kremlin’e götürüyor’ ifadesine yanıt

Zaharova, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, "İngiliz yetkililerden, İngiltere'deki Rus vatandaşlarına karşı işlenen suçların izlerinin Kremlin'e götürdüğü yönünde ifade duyuyorum. Eklemek istiyorum: İzler Thames'te kesiliyor" dedi.

Daha önce Rusya Dışişleri Bakanlığı, eski Rus casus Sergey Skripal'e yönelik gerçekleştirilen sinir gazlı saldırıyla ilgili suçlamalara yanıt olarak Batı'da Noviçok olarak adlandırılan A-234 tipi sinir gazının hiçbir zaman Rusya'da üretilmediğini bildirmişti.

İngiltere hükümetiyse soruşturma tamamlanmadan Moskova'yı saldırıların sorumlusu olmakla itham etmiş ve gerilimi artıracak adımlar atmayı tercih etmişti.