Nijniy Novgorod’da, 360 taksiye FIFA Dünya Kupası akreditasyonu

Nijniy Novgorod Valiliği'nden yapılan açıklamada, "360 sayısı, stadyum ve FIFA Taraftar Festivali'nin yapılacağı alan yakınlarında organize edilecek park yeri sayısından hareketle hesaplandı" dendi.
© REUTERS/ David Mdzinarishvili
Bölgede, 15 binden fazla otomobil taksi lisansına sahip. Nijniy Novgorod Ulaştırma ve Otoyol Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, akreditasyonla sorun çıkmayacağı ifade edildi. Açıklamaya göre, izin alan sürücülerin listesi valiliğe gönderilecek. Sürücülerin verileri, yol hareket servisi, otel, turnuva organizatörleri ve bölgeye gelecek futbolseverlere servis sunmayı amaçlayan diğer ilgili taraflara ulaştırılacak.
Akredite edilecek sürücülere İngilizce öğrenmesi tavsiye edildi.
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