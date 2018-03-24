Nijniy Novgorod’da, 360 taksiye FIFA Dünya Kupası akreditasyonu

Rusya’nın Nijniy Novgorod kentinde, 2018 FIFA Dünya Kupası etkinliklerinin yapılacağı yerlere sadece akredite olan taksiler giriş yapabilecek. Akreditasyonun 360 taksiye verileceği belirtiliyor.

© REUTERS/ David Mdzinarishvili Yekaterinburg’da 2018 FIFA Dünya Kupası sırasında Futbol Müzeler Gecesi düzenlenecek

Nijniy Novgorod Valiliği'nden yapılan açıklamada, "360 sayısı, stadyum ve FIFA Taraftar Festivali'nin yapılacağı alan yakınlarında organize edilecek park yeri sayısından hareketle hesaplandı" dendi.

Bölgede, 15 binden fazla otomobil taksi lisansına sahip. Nijniy Novgorod Ulaştırma ve Otoyol Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, akreditasyonla sorun çıkmayacağı ifade edildi. Açıklamaya göre, izin alan sürücülerin listesi valiliğe gönderilecek. Sürücülerin verileri, yol hareket servisi, otel, turnuva organizatörleri ve bölgeye gelecek futbolseverlere servis sunmayı amaçlayan diğer ilgili taraflara ulaştırılacak.

Akredite edilecek sürücülere İngilizce öğrenmesi tavsiye edildi.