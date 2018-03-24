Rusya: Doğu Guta'nın Haresta kasabasından 5000 militan ve aileleri tahliye edildi

Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre 4979 militan ve aile bireyleri Haresta'dan İdlib'e tahliye edildi.
Militanların ve ailelerinin bulunduğu konvoyun güvenliğini güzergah boyunca Rusya'nın Suriye'deki Ateşkesi İzleme Merkezi yetkililerinin kontrolünde Suriye polisi ve Suriye Kızılayı temsilcileri temin etti.
DOĞU GUTA'DA BİR ÇIKIŞ NOKTASI DAHA AÇILDI
Bu arada bakanlık, Doğu Guta'nın Erbil kasabasından militanların ve ailelerinin tahliyesi için bir çıkış noktası daha açıldığını belirtti.
SİVİLLER DOĞU GUTA'DAN AYRILMAYA DEVAM EDİYOR
Diğer taraftan bakanlık, sivillerin Doğu Guta'dan ayrılmayı sürdürdüğünü kaydetti.
"Siviller, kurulan insani koridorlar üzerinden Rusya'nın Suriye'deki Ateşkesi İzleme Merkezi'nin yardımıyla Doğu Guta'dan çıkmaya devam ediyor" diye devam eden açıklamada, Rusya Savunma Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde Muhayyam el Vafedin'deki çıkış noktasında bulunan kameraların görüntülerinin yayınlandığını anımsattı.
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