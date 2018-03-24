Rusya: Doğu Guta'nın Haresta kasabasından 5000 militan ve aileleri tahliye edildi

Suriye'nin başkenti Şam'ın Doğu Guta kırsalındaki Haresta kasabasından yaklaşık 5 militan ve ailelerinin tahliye edildiğini açıklayan Rusya Savunma Bakanlığı, bölgede bir çıkış noktası daha açıldığını belirtti.

Suriye'nin başkenti Şam'ın Doğu Guta kırsalındaki altı yıllık cihatçı hakimiyeti hükümet güçlerinin son aylarda yoğunlaşan saldırılarının ardından kırılırken Haresta kasabasından tahliyeler devam ediyor.

Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre 4979 militan ve aile bireyleri Haresta'dan İdlib'e tahliye edildi.

Militanların ve ailelerinin bulunduğu konvoyun güvenliğini güzergah boyunca Rusya'nın Suriye'deki Ateşkesi İzleme Merkezi yetkililerinin kontrolünde Suriye polisi ve Suriye Kızılayı temsilcileri temin etti.

DOĞU GUTA'DA BİR ÇIKIŞ NOKTASI DAHA AÇILDI

Bu arada bakanlık, Doğu Guta'nın Erbil kasabasından militanların ve ailelerinin tahliyesi için bir çıkış noktası daha açıldığını belirtti.

© AFP 2018/ LOUAI BESHARA Doğu Guta’dan insan akını devam ediyor

Açıklamada, "24 Mart'ta Rusya'nın Suriye'deki Ateşkesi İzleme Merkezi ile yasadışı silahlı grupların liderleri arasında varılan anlaşma sonucunda militanların ve ailelerinin Erbil kasabasından tahliyesi için bir çıkış noktası daha açıldı" dendi.

SİVİLLER DOĞU GUTA'DAN AYRILMAYA DEVAM EDİYOR

Diğer taraftan bakanlık, sivillerin Doğu Guta'dan ayrılmayı sürdürdüğünü kaydetti.

"Siviller, kurulan insani koridorlar üzerinden Rusya'nın Suriye'deki Ateşkesi İzleme Merkezi'nin yardımıyla Doğu Guta'dan çıkmaya devam ediyor" diye devam eden açıklamada, Rusya Savunma Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde Muhayyam el Vafedin'deki çıkış noktasında bulunan kameraların görüntülerinin yayınlandığını anımsattı.