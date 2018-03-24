'Rus Tu-160, neden NATO için kabusa dönüşecek?'

The National Interest’in (NI) köşe yazarı Dave Majumdar, Rusya’nın Beyaz Kuğu olarak adlandırılan Tu-160M2 bombardıman uçağını modernize etme kararını alarak stratejik havacılığını geliştirmenin makul ve ekonomik yolunu seçtiğini belirtti.

NATO için kabusa dönüşebilecek Beyaz Kuğular’ın, maksimum uçuş menzilini bin kilometre artırma fırsatını sağlayan gelişmiş motorlarla donatılacağı ifade edilen yazıda, ayrıca Rus Savunma Bakanlığı’nın Tu-160M2’deki tüm kontrol ve radyoelektronik ekipmanı değiştirme sözü verdiğine de dikkat çekildi. Uçağın yeni uzun menzilli füzelerle silahlandırılmasının beklendiğini yazan Majumdar, “Stratejik havacılığı yenileme programının bu kısmı özellikle önemli zira Beyaz Kuğu öncelikle cruise füzelerinin taşıyıcısı” dedi.

Haberde, “Amerikan B-2 Spriti veya B-21 Raider bombardıman uçaklarından farklı olarak Rus savaş uçakları, sıkıca kapalı hava sahaları içindeki hedefleri uzun menzilli füzelerle vurma amacıyla geliştirildi. Bu yüzden Tu-160M2 de yeni nesil cruise füze alacak” ifadelerine yer verildi.

Tu-160M2’yi yenilemenin, süpersonik bombardıman uçaklarını geliştirmeden daha ekonomik ve teknik açıdan hayata geçirilebilir bir program olduğunu kaydeden ABD’li uzman, “Sonuçta Rusya büyük olasılıkla PAK-DA stratejik bombardıman uçağını da yapacak ama orta vadede Tu-16M2 yeterli olmalı” yorumunda bulundu.