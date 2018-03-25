Rusya’da bir adam, kurt adamlardan kurtarın diye çağırdığı polislerden birini vurdu

Rusya’nın Novgorod kentinde 52 yaşındaki bir adam polisi arayıp evinin etrafının kurt adamlarla çevrili olduğunu söyledi ve kendisini kurtarmalarını istedi. Yaşlı adam, neler olup bittiğini anlamak için eve giden polislerden birini yaraladı.

Novgorod'daki bir köyde yaşayan 52 yaşındaki bir adam, polisten ‘evini saran' kurt adamlardan kendisini kurtarmalarını istedi. Polis, ihbarın garipliğine rağmen neler olduğunu anlamak için olay yerine gitti. Ancak ekipler eve gittiğinde yaşlı adam içeride siper alıp polislere ateş etti, polislerden birini yaraladı ve ateş etmeye devam etti.

POLİSE SALDIRIDAN DAVA AÇILDI

Yaşlı adamın ihtarlara uymamasının ardından olay yerine ulaşan diğer polisler ses bombalarıyla duruma müdahale etti. Operasyonun sonucunda yaşlı adam tutuklandı.

Yaralı ve durumu ciddi olan polis helikopterle hastaneye kaldırıldı. Yaşlı adam hakkında da polise saldırmaktan dava açıldı.