Katar Emiri’nin Rusya ziyaretinin programı açıklandı

Katar Dışişleri Bakanlığı'ndan Sputnik'e yapılan açıklamada, Katar Emiri Temim bin Hamad el-Sani'nin Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Enerji Bakanı Aleksandr Novak ile görüşeceği bildirildi.

Katar Dışişleri Bakanlığı'ndan Sputnik'e konuşan bir diplomatik kaynak, "(El-Sani) Rusya Devlet Başkanı, Başbakanı, Dışişleri Bakanı, Savunma Bakanı ve Rusya-Katar hükümetler arası komisyonuna başkanlık eden Enerji Bakanı ile bir araya gelecek" ifadelerini kullandı.

RESMİ ZİYARET YARIN

Daha önce Kremlin'den yapılan açıklamada, Katar Emiri Temim bin Hamad el-Sani'nin 26 Mart'ta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapacağı üst düzey görüşmede ticari, ekonomik ve insani alanlarda Rus-Katar işbirliğinin daha da geliştirilmesi, ayrıca uluslararası ve bölgesel gündemin güncel konularının ele alınacağı ifade edilmişti.

Moskova'ya bugün ulaşan Katar Emiri'nin Rusya ziyaretinin 2 günlük resmi kısmının yarın başlayacağı belirtiliyor.