Rusya Savunma Bakanlığı: A-234’ün formülü daha 1998’de ABD’de yayımlandı

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus askeri yetkililerin ABD Ulusal Standartlar Bürosu’nun kimyasal bileşenler kütüphanesinin veri tabanında daha 1998’de 'Noviçok' olarak da bilinen A-234 adlı zehirli maddenin bir benzerini tespit ettiklerini duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı'nın kimyasal analiz laboratuvarı başkanı İgor Rıybalçenko, Rossiya 1 televizyonuna konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Rıybalçenko, "Biz daha 1998'de ABD Ulusal Standartlar Bürosu'nun yayımladığı, 300.000'e yakın bileşenin verilerini içeren ve sürekli olarak güncellenen spektral kütüphanenin sıradaki sürümünü incelerken organik fosfor maddesi olduğu için ilgimizi çeken bir bileşene rastladık. Söz konusu zehirli maddenin güçlü ölümcül etkisi olması gerektiğine inanıyorduk. Şimdiyse, bu maddenin adına bakıldığında o zaman tespit ettiğimiz maddenin ‘Noviçok' yani A-234'ün ta kendisi olduğu anlaşıldı, madde gün yüzüne çıktı" ifadelerini kullandı.