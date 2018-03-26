Rus senatör: Seçimlere dışarıdan binlerce müdahale girişimi tespit edildi

Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi’nin, ülkede geçen hafta sonu gerçekleşen devlet başkanı seçimlerine yurtdışından müdahale etmek için binlerce girişiminde bulunulduğu konusunda bilgiye sahip olduğu belirtildi.

Rusya Federasyon Konseyi Devlet Bağımsızlığını Koruma Komitesi Başkanı Andrey Klimov, Sputnik'e verdiği demeçte konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Klimov, "Oylamayı boykot etme çağrıları, Merkezi Seçim Komisyonu'nun enformasyon kaynaklarına Ddos saldırıları, enformasyon saldırıları söz konusu" dedi ve müdahale girişimleri ile ilgili ‘binlerce farklı gerçeği' sunabileceğini ifade etti.

'UKRAYNA YÖNETİMİNİN EYLEMLERİNDEN DOLAYI, 65 BİN RUS OY KULLANMADI'

Ukrayna'da oylama işlemlerinin engellenmesinin de seçim sonuçlarını etkileme girişimi olarak değerlendirilebileceğini söyleyen Klimov, Ukrayna yönetiminin eylemlerinden dolayı yaklaşık 65 bin Rusya vatandaşının oylarını kullanamadıklarını da sözlerine ekledi.

Klimov, komisyonun 3 Nisan'da uzmanların katılımıyla düzenlenecek olan yuvarlak masa toplantısında Rusya'daki seçim sürecine yönelik müdahale girişimlerinin analiz edileceğini de sözlerine ekledi.