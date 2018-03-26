Rusya'daki AVM'de çıkan yangında ölü sayısı 53'e yükseldi

Rusya’nın Kemerovo şehrinde bulunan 'Zimnyaya Vişnya' adlı alışveriş merkezinde (AVM) çıkan yangında en az 53 kişi hayatını kaybetti. 53 kişinin hayatını kaybettiği bilgisini Sputnik'e konuşan bir kaynak verdi.

Yangının kaynağının sinema salonları ve çocuk oyun alanlarının bulunduğu üst katta yer aldığı saptandı. Hayatını kaybedenlerin de çocuk oyun bölümünde oldukları aktarıldı.

Çok sayıda kişinin yaralandığı yangında 50'den fazla kişinin kişinin de kayıp olduğu belirtildi. Kayıp kişilerden bir çoğunun çocuk olduğu ifade ediliyor.

4 children die in massive shopping mall blaze in Russia (PHOTOS, VIDEOS) https://t.co/PDnEJM33tt pic.twitter.com/OquUWloICa — RT (@RT_com) 25 Mart 2018

​Yangın esnasında çevreyi güvenlik çemberine alan polis, bölgedeki insanları olay yerinden tahliye etmişti. Görgü tanıklarının aktardıklarına göre, yangın çıktığı sırada AVM'de en az 100 kişi bulunuyordu.

Aleksa (@aleksakalash)'in paylaştığı bir gönderi (Mar 25, 2018 at 8:10öö PDT)

Sibirya'nın kömür madenciliği faaliyetlerinin yürütüldüğü bir bölgesi olan Kemerovo, Moskova'nın 3 bin 600 kilometre doğusunda yer alıyor.