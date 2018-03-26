‘Sberbank, Denizbank'ı 5.5 milyar dolara satacak’ iddiası

Rusya’nın en büyük bankası Sberbank’ın iştiraki olan Denizbank’ı yılın üçüncü çeyreğinde Dubaili Emirates NBD’ye satacağı ileri sürüldü. İddiaya göre, satış işleminin toplam tutarı 5.5 milyar dolara ulaşabilir.

Kommersant gazetesinin Sberbank’a yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde Sberbank’ın sahibi olduğu Denizbank’ın hisselerini Emirates NBD’ye satıp Türkiye’den çekileceği iddia edildi.

© Sputnik/ Evgeny Biyatov Sberbank: Denizbank için çok iyi bir teklif aldık

Habere göre, Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) en büyük bankası Emirates NBD büyüme stratejisi çerçevesinde Türkiye pazarına girmek için Sberbank’a talebi kendisi yöneltti.

İddiaya göre satış işlemi 5.5 milyar dolara gerçekleşebilir. Taraflar fiyat konusunda nihai bir karara varmayı bekliyor. Nisan ortalarında Türk tarafından anlaşma için onay çıkacağı da belirtiliyor.

Sberbank, 2012 yılında Denizbank’ın yüzde 99.85’lik hissesini 3.5 milyar dolara satın almıştı. Geçen hafta Reuters’ın haberinde de Denizbank’ın 5.3 milyar dolara satılacağı iddia edilmişti. Emirates NBD Mısır, Suudi Arabistan, Hindistan, Singapur, İngiltere’de faaliyet gösteriyor, Çin ve Endonezya’da da temsilcilikleri var.