Turuncu kar yağan Soçi, 'Mars'a dönüştü

Rusya'nın önemli kayak ve tatil merkezi olan Soçi'de haftasonu turuncu kar yağdı. Bu ilginç doğa olayı görenleri şaşırtırken, sosyal medya kullanıcıları kendilerini 'Kızıl Gezegen' Mars'ta hissettiklerini ifade etti.

Bir şeyin gerçekleşmeyeceğini ima etmek için kullanılan 'kırmızı kar yağdığı zaman' deyimi, Rusya'da bir nebze anlamını yitirdi. Ülkenin kayak merkezi Soçi'de hafta sonu turuncu kar yağdı. Kentteki beyaz örtü turuncu hâl alırken, kayak yapanlar sosyal medyada kendilerini Mars'ta gibi hissettiklerini ifade etti.

​Atina Gözlem Merkezi'nden yapılan açıklamada ise bu olayın nedeninin Sahra Çölü'nden gelen bir toz bulutu olduğu kaydedildi.

​NASA'nın uydu görüntülerinden de fırtınanın etkisi ile taşınan kumlar görülebildi. Uzmanlar, bunun şimdiye kadarki en büyük kum taşınma olaylarından biri olduğunu ifade etti.

Çölden yayılan kum yalnızca Rusya'da değil, Doğu Avrupa'nın başka ülkelerinde de etkili oldu. Bulgaristan, Ukrayna, Romanya ve Moldova'da da benzer manzaralar yaşandı.

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