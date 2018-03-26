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    Rusya'da AVM yangını

    Rusya'daki AVM yangını hakkında bilinenler

    © REUTERS/ Marina Lisova
    Rusya
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    Rusya'nın Kemerovo kentindeki 'Zimnyaya Vişnya' isimli alışveriş merkezinde (AVM) dün yangın çıktı. Rusya Acil Durumlar Bakanı Vladimir Puçkov çoğu çocuk 64 kişinin öldüğünü ifade etti. Puçkov, AVM'de yeniden yangın çıktığını ve söndürme çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

    Rusya yakın tarihinin en büyük yangın felaketini yaşıyor.

    BAZI NOKTALARDA ISI 600-800 DERECEYE ÇIKTI

    Massive fire in a trade center in Russia's Kemerovo
    © Sputnik/ Maxim Kiselev
    Rusya'daki AVM'de çıkan yangında ölü sayısı 64'e yükseldi
    Gazetecilere konuşan Rusya Acil Durumlar Bakanı Vladimir Puçkov, ölü sayısının en az 64 olduğunu, 6 kişinin de tedavisinin devam ettiğini söyledi.

    Moskova'ya 3000 kilometre uzaklıktaki Kemerovo kentindeki AVM'deki yangın, gece boyu devam etmiş ve sonunda söndürülmüştü.

    Ancak Puçkov yangındaki kalıntıların yeniden alevlendiğini belirterek "Söndürme çalışmaları devam ediyor. Bazı bölgelerde yangın yeniden aktif hale geliyor" dedi.

    AVM'nin yakınlarındaki binalar için tehlike olmadığını vurgulayan Puçkov, itfaiye ve arama kurtarma ekiplerinin hayatları pahasına çalışmaya devam ettiğini söyledi. Puçkov, bazı noktalarda ısının 600-800 dereceye çıktığını aktardı.

    Bugün ölü sayısının en az 59 olduğunu bildiren Rusya Soruşturma Komitesi de Telegram hesabı üzerinden Puçkov tarafından aktarılan son veriyi doğruladı.

    Rusya Soruşturma Komitesi'nden bir kaynak daha önce 40'ı çocuk 69 kişinin kayıp olduğunu söylemişti.

    HALK ÇİÇEK VE OYUNCAK BIRAKIYOR

    Bölge halkı ise olay yerine gelip yangından kurtulamayanların yakınlarına baş sağlığı diliyor. Olay yerine çiçek ve oyuncaklar bırakılıyor.

    NE OLMUŞTU?

    Kemerovo'daki 'Zimnyaya Vişnya' isimli AVM'nin sinema ve çocuk oyun alanının olduğu 3. katında dün öğleden sonra yangın çıkmıştı. Polisin çembere aldığı olay yerine 15 itfaiye ekibi gönderilmişti. Rusya Kriz Yönetim Merkezi  çalışmalarda 660'ı aşkın kişinin yer aldığını duyurmuştu. Yoğun duman nedeniyle görüşün zorlaştığı binadan 120 kişi tahliye edilmişti. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı yetkilisi Aleksandr Yeremeyev, duman nedeniyle insanların bulunmasında güçlük yaşandığını bildirmişti.

    'ALARMLARIN ÇALMAMASI PANİĞE NEDEN OLDU'

    Başbakan Binali Yıldırım ve Rus mevkidaşı Dmitriy Medvedev
    © REUTERS/ Murad Sezer
    Yıldırım'dan Medvedev'e yangın taziyesi
    Görgü tanıklarına göre, AVM'deki yangın alarmlarının çalmaması, insanların panik yapıp sinema salonları ve çocuk oyunun alanın bulunduğu dumanla dolu dar koridorlara doluşmasına, bazılarının da canlarını kurtarmak için pencerelerden atlamasına neden oldu. AVM personeli, tahliye işlemlerinde organizasyonu sağlayamadı.

    Bir görgü tanığı da alarm sesini duymadıklarını, sinema salonuna bağıran birinin girmesiyle durumu fark ettiklerini söyledi.

    Rus NTV televizyonunun yayınladığı bir videoda da AVM'deki yangından kurtulmaya çalışanlar olduğu tahmin edilen kişiler görüldü.

    Görüntülerde alevler ve bir grup erkeğin kilitli bir kapıdan kurtulmaya çalıştığı anlar görülüyor. Bu kişilerden biri "Beyler, burada boğulup öleceğiz" dediği duyuluyor.

    Görüntülerdeki kişilerin kurtulup kurtulamadığı ise bilinmiyor.

    'YALITIM SİSTEMİ YANGININ YAYILMASINA NEDEN OLDU'

    Kemerovo İtfaiyesi Başkanı Sergey Lakovlev'in açıklamasına göre, yangın binadaki alev alabilen termal yalıtım sistemi nedeniyle yayıldı. Bu durum yangının söndürülmesini zorlaştırdı.

    OMBUDSMAN: YANGININ NEDENİ KURAL İHLALİ

    Rusya Çocuk Hakları Ombudsmanı Anna Kuznetseva ise yangının nedenlerininden birinin güvenlik kurallarının ihlali olduğunu söyledi.

    'GÜVENLİK GÖREVLİSİ YANGIN UYARI SİSTEMİNİ KAPATMIŞ'

    Rusya Soruşturma Komitesi'nin Telegram hesabından yapılan açıklamada binada ciddi güvenlik ihlallerinin olduğu, yangın çıkış kapılarının kapalı olduğu belirtildi.

    Rusya Soruşturma Komitesi Sözcüsü Svetlana Petrenko, binadaki özel güvenlik görevlilerinden birinin yangın sinyali alındığında yangın uyarı sistemini kapattığını açıkladı.

    Güvenlik görevlisinin şüpheli olarak tutuklanmasına yönelik işlemlerin gerçekleştirildiği bildirildi.

    4 KİŞİ TUTUKLANDI

    Rusya Soruşturma Komitesi, olayın nedenlerinin incelenmesi için soruşturma başlattı. AVM'nin yöneticisi, sahibi ve bazı dükkan sahipleri dahil 4 kişi tutukladı.

    PUTİN BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ

    Rusya’nın Keremovo kentinde bir alışveriş merkezinde yangın
    © Sputnik. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı
    Rusya'daki yangında 37 kişinin öldüğü doğrulandı
    Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, telefonla arayarak Kemerovo Valisi ve Acil Durumlar Bakanı ile temasa geçti. Putin, ölenlerin yakınlarına ve ailelerine başsağlığı diledi.

    Bu yangın Rusya'da son 100 yılda ölü sayısı bakımından çıkan en büyük yangınlardan biri oldu.

    Daha önce bir şekerleme fabrikası olan bina, 2013 yılında AVM'ye dönüştürülmüştü. İçerisindeki evcil hayvan çiftliği gibi çocuklara yönelik alanlar nedeniyle AVM bölge halkının uğrak yerlerindendi.

    Rus basını AVM'deki  tavşan, kablumbağa, domuz ve keçilerin aralarında bulunduğu 200 kadar hayvanın da telef olduğunu aktardı.

    Rusya'da 1999 yılında Samara kentindeki bir yangında 57 kişi, 2007 yılında Krasnodar bölgesinde çıkan yangında 63 kişi, Perm kentinde 2009 yılında çıkan yangında ise 153 kişi ölmüştü.

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    Etiketler:
    AVM, Yangın, Rusya Soruşturma Komitesi, Anna Kuznetseva, Sergey Lakovlev, Vladimir Puçkov, Vladimir Putin, Kemerovo, Rusya
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