ATOR: Rus turistlerin Türkiye’ye ilgisi katbekat arttı

ATOR'un açıklamasına göre, Rus turistlerin Türkiye'ye ilgisi bu yıl görülmemiş derecede arttı.

NTK Turist şirketinden bir kaynak "2018 yazında Türkiye tatillerine yönelik talepler çok yüksek. Moskova, St. Petersburg, Kazan, Yekaterinburg, Rostov, Samara ve Krasnodar kentlerine de ilgi yoğun" dedi.

Şirket temsilcileri, Türkiye'ye rezervasyonların yüzde 150 arttığını ifade etti.

Coral Travel şirketi Türkiye talebin yüzde 141 arttığını, Sunmar şirketi de yüzde 192 arttığını açıkladı.

'TÜRKİYE TARTIŞMASIZ LİDER'

Anex Tour şirketi de erken rezervasyonlara ilginin arttığını, Türkiye'nin daha önceki gibi yaz sezonunun tartışmasız lideri olduğunu bildirdi.

Öte yandan daha çok Antalya sahillerini tercih eden Rus turistlerin bu yıl Ege'ye ilgisinde de artış oldu. Turistler Bodrum, Marmaris, Fethiye ve Sarıgerme gibi beldelere de yöneldi.