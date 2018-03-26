Rusya: Skripal provokasyonunun arkasında, İngiltere ve ABD’deki büyük güçler duruyor

Rossiya 1 televizyonundaki 60 Dakika programına konuk olan Zaharova, İngiltere'nin ardından ABD, Kanada ve bazı AB ülkelerinin de Rus diplomatları sınır dışı etme kararıyla ilgili olarak şu değerlendirmede bulundu:

'ARKASINDA ABD VE İNGİLTERE'DE BULUNAN BÜYÜK GÜÇLER VAR'

© AA/ Abdülhamid Hoşbaş Türk Dışişleri: Salisbury saldırısının failleri en kısa sürede adalet önüne çıkarılmalı

"Bu (sınır dışı edilen diplomatlarla ilgili) rakamlar olmasaydı Londra'nın yaptığı bu korkunç, cehennem gibi performansın kaynağını ve tüm bu durumun kime yaradığını merak ediyor olabilirdik. Ancak bugün itibariyle, bu rakamlar yayınlandıktan sonra, İngiltere topraklarında düzenlenen provokasyonun arkasında ABD ve İngiltere'de bulunan büyük güçlerin durduğu yönünde hiçbir şüphe kalmıyor".

Zaharova, sebebin, Rusya'ya bilgi, propaganda, siyaset ve diğer alanlarda "mutlak saldırıyı" sürdürmek olduğunu belirtti.

‘DİPLOMATLARIMIZI SINIR DIŞI EDEN TÜM ÜLKELERE YANIT VERİLECEK'

Bugün yaşananlar ışığında Rusya'nın misillemede bulunacağının açık olduğunu belirten Zaharova, "Diplomatlarımızı sınır dışı eden her bir ülkeye özel yanıt verilecek" dedi.

‘LONDRA, AB ZİRVESİNDE SKRİPAL DOSYASIYLA İLGİLİ GERÇEK BİLGİLER VERMEDİ'

Rus diplomatların sınır dışı edilmesine sebep olarak eski Rus casus Skripal'in sınır dışı edilmesinin gösterildiğini hatırlatan Zaharova, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Avurpa Birliği zirvesinde, tüm sorumlulukla söylüyorum, İngiltere bu ülkelere topraklarında yaşananlarla ilgili tek bir gerçeğe dayalı bilgi vermedi. Tamamen politik açıklamalar ve sloganlar atıldı ve bu duruşla dayanışma talep edildi".