'Rusya'daki AVM yangınında ölenlerden 41'i çocuk'

Rusya'nın Kemerovo kentinde yer alan alışveriş merkezinde çıkan yangın nedeniyle ölen 64 kişiden 41'inin çocuk olduğu belirtildi.

Rus acil durum servislerinden bir kaynak Sputnik'e demecinde, "Ölenlerin isimlerinin yer aldığı listedekilerden 41'i çocuk" dedi.

Daha önce ölenlerden çoğunun çocuk olduğu tahmin ediliyordu fakat yetkililer henüz resmi bir rakam açıklamış değil.

Zimnaya Vişnya isimli alışveriş merkezindeki yangın, alışveriş merkezinin bir sinema ve çocuklar için bir oyun alanının yer aldığı üst katında çıkmıştı.

Yangının sebebi henüz belirlenemedi. Fakat Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dahil olmak üzere tüm yetkililer ihmale işaret ediyor. Zira binada kontrollerin aksatıldığı, bir güvenlik görevlisinin alarm sistemini kapattığı, yangın çıkışlarının kapalı olduğu ve yangın söndürücülerin olması gereken yerlerde olmadığına ilişkin haberler geldi.

Diğer taraftan alışveriş merkezinde küçük bir hayvanat bahçesi de yer alıyordu. Buradaki hayvanların tamamının da telef olduğu sanılıyor.