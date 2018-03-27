Putin, AVM yangınında ölenler için ulusal yas ilan etti

Rus liderin imzaladığı kararname kapsamında, ülkede yarın bayraklar yarına indirilecek, kültür-sanat merkezlerindeki eğlence programları ile televizyon ve radyolardaki eğlence yayınları iptal edilecek.
Ayrıca Putin kararname ile hükümeti yangında ölen ve yaralananların ailelerini gereken yardımı yapmakla görevlendirdi.
KURBANLARI ZİYARET ETMİŞTİ
Rusya lideri bu sabah erken saatte Kemerovo'ya gidip yangın kurbanlarının aileleri ve yakınları ile görüşmüştü.
Zimnaya Vişnya isimli alışveriş merkezindeki yangın pazar günü, alışveriş merkezinin bir sinema ve çocuklar için bir oyun alanının yer aldığı üst katında çıkmıştı.
Yangının sebebi henüz belirlenemedi. Fakat Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dahil olmak üzere tüm yetkililer yangının büyümesi ve çok sayıda ölüme neden olması konusunda ihmale işaret ediyor. Zira binada kontrollerin aksatıldığı, yangın başladığında bir güvenlik görevlisinin alarm sistemini kapattığı, yangın çıkışlarının kapalı olduğu ve yangın söndürücülerin olması gereken yerlerde olmadığına ilişkin haberler geldi.
Diğer taraftan alışveriş merkezinde küçük bir hayvanat bahçesi de yer alıyordu. Buradaki hayvanlardan hepsinin öldüğü belirtiliyor.
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