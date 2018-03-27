Putin, AVM yangınında ölenler için ulusal yas ilan etti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kemerovo kentinde çoğu çocuk olmak üzere 64 kişinin ölmesine yol açan alışveriş merkezi yangını nedeniyle ulusal yas ilan etti.

Kremlin'den yapılan açıklamada, başkent Moskova'nın 3600 kilometre doğusunda yer alan Kemerovo kentindeki bir alışveriş merkezinde çıkan yangında 64 kişinin hayatını kaybetmesi ardından Rusya lideri Putin'in yarını (28 Mart) ulusal yas ilan ettiği belirtildi.

Rus liderin imzaladığı kararname kapsamında, ülkede yarın bayraklar yarına indirilecek, kültür-sanat merkezlerindeki eğlence programları ile televizyon ve radyolardaki eğlence yayınları iptal edilecek.

Ayrıca Putin kararname ile hükümeti yangında ölen ve yaralananların ailelerini gereken yardımı yapmakla görevlendirdi.

KURBANLARI ZİYARET ETMİŞTİ

Rusya lideri bu sabah erken saatte Kemerovo'ya gidip yangın kurbanlarının aileleri ve yakınları ile görüşmüştü.

© REUTERS/ Marina Lisova Rusya'daki AVM yangını hakkında bilinenler

Öte yandan yangının nedeninin açıklanmasını isteyip yaşananları 'affedilemez' olarak niteleyen Putin, "Ölenlerin ve ölen çocukların sayısından bahsedildiğinde ilk yapmak istediğiniz ağlamak değil, feryat etmek oluyor" ifadelerini kullanmıştı.

Zimnaya Vişnya isimli alışveriş merkezindeki yangın pazar günü, alışveriş merkezinin bir sinema ve çocuklar için bir oyun alanının yer aldığı üst katında çıkmıştı.

Yangının sebebi henüz belirlenemedi. Fakat Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dahil olmak üzere tüm yetkililer yangının büyümesi ve çok sayıda ölüme neden olması konusunda ihmale işaret ediyor. Zira binada kontrollerin aksatıldığı, yangın başladığında bir güvenlik görevlisinin alarm sistemini kapattığı, yangın çıkışlarının kapalı olduğu ve yangın söndürücülerin olması gereken yerlerde olmadığına ilişkin haberler geldi.

Diğer taraftan alışveriş merkezinde küçük bir hayvanat bahçesi de yer alıyordu. Buradaki hayvanlardan hepsinin öldüğü belirtiliyor.