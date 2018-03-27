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    Rusya'nın ABD'nin Seattle kentindeki konsolosluğu

    Rusya'dan ABD'ye: Diplomatların sınır dışı edilmesine yanıtımız sert olacak

    © REUTERS/ Lindsey Wasson
    Rusya
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    Konu:
    'Eski Rus ajan Skripal'in İngiltere'de zehirlendiği' iddiası (37)
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    Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, eski Rus ajan Sergey Skripal ve kızının zehirlenmesine yönelik suçlamalar doğrultusunda Washington'ın 60 Rus diplomatı sınırdışı etmesi ve Seattle Konsolosluğu'nun kapatılması kararına verecekleri yanıtın sert olacağını söyledi.

    Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov
    © Sputnik/ Evgeny Odinokov
    Lavrov: Rus diplomatları sınırdışı eden Batılı ülkelerin kabalığına mutlaka yanıt vereceğiz
    Sputnik'e konuşan Ryabkov "Yapıcı çalışmalara açığız ve buna devam edeceğiz. Ancak Washington'ın dün diplomatik temsilcilerimize karşı aldığı karar, sert yanıtsız kalmayacak" dedi. Ryabkov, Washington'da Rusya'ya karşı sağlıklı bir yaklaşımın oluşmasını umduğunu belirtti.

    'DİYALOĞU BIRAKMAYACAĞIZ'

    Ryabkov, Rusya'nın stratejik istikrara yönelik diyalogdan da vazgeçmediğini ifade etti: "Bu diyaloğa ihtiyacımız var. Ülkelerimizin liderleri de önceki günlerdeki telefon görüşmesinde bunu ifade etti. Diyaloğu bırakmayacağız, devam edeceğiz."

    Ryabkov, Londra'ya da Moskova'nın Skripal olayına ilişkin tutumu konusunda internette yer alan açıklamalara değil, resmi açıklamalara itibar etme çağrısı yaptı.

    İngiltere Başbakanı Theresa May'in, Skripaller'in zehirlenmesinde kullanılan maddeye ilişkin Moskova kaynaklı olduğu iddia edilen 20 teoriyi değerlendirmesine değinen Ryabkov, İngiliz yetkililerin saçma açıklamalara devam ettiğini belirtti.

    Ryabkov "Her zaman açıklamalarında çok dikkatli olduklarıyla övünen Londra'daki meslektaşlarımıza internette dur durak bilmeden vakit geçirmeye, gazete okumaya, televizyon izlemeye, Rusya pasaportu olan herhangi birinden Moskova'nın tutumu olarak yapılan açıklamaları okumaya son vermelerini tavsiye ediyorum. Bunun yerine İngilizler ve İngiltere yönetimi sabahtan akşama kadar Rusya Dışişleri Bakanlığı düzeyinde yapılan resmi açıklamaları okumalı" dedi.

    'RUSOFOBİNİN DEVAMI'

    Avustralya Başbakanı Malcolm Turnbull- Avustralya Dışişleri Bakanı Julie Bishop
    © REUTERS/ AAP Image/Lukas Coch
    'Rus diplomatları sınırdışı etme kervanına' katılan son ülke Avustralya
    Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da ABD ve AB ülkelerinin Rusya'ya karşı adımlarına gerekli cevabın verileceğini vurguladı. Gazetecilere konuşan Zaharova "ABD ve AB tarafından gördüğümüz tüm adımlara gerekli yanıt verilecek" dedi.

    Bu adımların Batı'nın Rusofobik tavrının devamı niteliğinde olduğunu vurgulayan Zaharova, ABD ve İngiltere büyükelçiliklerine olayda kanıt olarak kullanılan ve kamuya açılmayan her türlü bilgiyi Rus Dışişleri'ne iletmeleri çağrısı yaptı.

    Zaharova, ellerinde hala hiçbir kanıt ve bilgi olmadığını, hangi dayanakla Rus diplomatları sınırdışı etme kararı aldıklarını bilmediklerini, büyükelçiliklere de bu yönde taleplerini ilettiklerini aktardı.

    Skripallerin zehirlenmesi olayında Moskova'nın sorumlu olduğu iddiasıyla, İngiltere'ye destek veren ABD (60), Ukrayna (13), Almanya (4), Fransa (4), Polonya (4), Kanada (4); Çekya (3) Litvanya (3), İspanya (2), Hollanda (2), Danimarka (2), İtalya (2), Arnavutluk (2), Avustralya (2); Hırvatistan (1), Finlandiya (1), İsveç (1), Estonya (1), Letonya (1), Macaristan (1), Romanya (1), Norveç (1), Makedonya (1) Rus diplomatları sınırdışı etme kararı aldı.

    ABD ayrıca Rusya'nın Seattle Konsolosluğu'nu kapattı. Son olarak İrlanda'nın da 1 Rus diplomatı sınır dışı etme kararı aldığı açıklandı.

    Konu:
    'Eski Rus ajan Skripal'in İngiltere'de zehirlendiği' iddiası (37)

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    Etiketler:
    Casus, Sınır dışı, Zehirlenme, Diplomat, Sergey Skripal, Sergey Ryabkov, Theresa May, Mariya Zaharova, Avrupa, ABD, Rusya
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