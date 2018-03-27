Rusya'dan ABD'ye: Diplomatların sınır dışı edilmesine yanıtımız sert olacak

'DİYALOĞU BIRAKMAYACAĞIZ'
Ryabkov, Rusya'nın stratejik istikrara yönelik diyalogdan da vazgeçmediğini ifade etti: "Bu diyaloğa ihtiyacımız var. Ülkelerimizin liderleri de önceki günlerdeki telefon görüşmesinde bunu ifade etti. Diyaloğu bırakmayacağız, devam edeceğiz."
Ryabkov, Londra'ya da Moskova'nın Skripal olayına ilişkin tutumu konusunda internette yer alan açıklamalara değil, resmi açıklamalara itibar etme çağrısı yaptı.
İngiltere Başbakanı Theresa May'in, Skripaller'in zehirlenmesinde kullanılan maddeye ilişkin Moskova kaynaklı olduğu iddia edilen 20 teoriyi değerlendirmesine değinen Ryabkov, İngiliz yetkililerin saçma açıklamalara devam ettiğini belirtti.
Ryabkov "Her zaman açıklamalarında çok dikkatli olduklarıyla övünen Londra'daki meslektaşlarımıza internette dur durak bilmeden vakit geçirmeye, gazete okumaya, televizyon izlemeye, Rusya pasaportu olan herhangi birinden Moskova'nın tutumu olarak yapılan açıklamaları okumaya son vermelerini tavsiye ediyorum. Bunun yerine İngilizler ve İngiltere yönetimi sabahtan akşama kadar Rusya Dışişleri Bakanlığı düzeyinde yapılan resmi açıklamaları okumalı" dedi.
'RUSOFOBİNİN DEVAMI'
Bu adımların Batı'nın Rusofobik tavrının devamı niteliğinde olduğunu vurgulayan Zaharova, ABD ve İngiltere büyükelçiliklerine olayda kanıt olarak kullanılan ve kamuya açılmayan her türlü bilgiyi Rus Dışişleri'ne iletmeleri çağrısı yaptı.
Zaharova, ellerinde hala hiçbir kanıt ve bilgi olmadığını, hangi dayanakla Rus diplomatları sınırdışı etme kararı aldıklarını bilmediklerini, büyükelçiliklere de bu yönde taleplerini ilettiklerini aktardı.
Skripallerin zehirlenmesi olayında Moskova'nın sorumlu olduğu iddiasıyla, İngiltere'ye destek veren ABD (60), Ukrayna (13), Almanya (4), Fransa (4), Polonya (4), Kanada (4); Çekya (3) Litvanya (3), İspanya (2), Hollanda (2), Danimarka (2), İtalya (2), Arnavutluk (2), Avustralya (2); Hırvatistan (1), Finlandiya (1), İsveç (1), Estonya (1), Letonya (1), Macaristan (1), Romanya (1), Norveç (1), Makedonya (1) Rus diplomatları sınırdışı etme kararı aldı.
ABD ayrıca Rusya'nın Seattle Konsolosluğu'nu kapattı. Son olarak İrlanda'nın da 1 Rus diplomatı sınır dışı etme kararı aldığı açıklandı.
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